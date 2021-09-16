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الخميس، 16-09-2021 01:07 م

تيك توك تركز على الصحة العقلية للمراهقين

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تيك توك أنها تنفذ أساليب جديدة لتثقيف مستخدميها حول الآثار السلبية في الصحة العقلية لوسائل التواصل الاجتماعي.

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وكجزء من هذه التغييرات، تطرح المنصة “دليل الرفاهية” في مركز الأمان التابع لها، وهو عبارة عن كتاب تمهيدي موجز عن اضطرابات الأكل وتوسيع تدخلات البحث وشاشات العرض القابلة للتمكين في عمليات البحث التي يُحتمل أن تؤدي إلى بدء البحث.

وتم تطوير دليل الرفاهية الجديد بالتعاون مع الرابطة الدولية لمنع الانتحار و Crisis Text Line و Live For Tomorrow و Samaritans في سنغافورة و Samaritans في المملكة المتحدة.

ويقدم دليل الرفاهية الجديد نصائح أكثر استهدافًا للأشخاص الذين يستخدمون المنصة، مما يشجع المستخدمين على التفكير في كيفية تأثيرها فيهم لمشاركة قصصهم عن الصحة العقلية عبر منصة حيث يمكن لأي منشور أن ينتشر على نطاق واسع.

وتريد المنصة أن يفكر المستخدمون في سبب مشاركتهم لتجربتهم، والتفكير فيما إذا كانوا مستعدين لسماع جمهور أوسع قصتهم والتفكير فيما إذا كانت المشاركة قد تكون ضارة لهم والتفكير فيما إذا كانوا مستعدين لسماع قصص الآخرين.

كما أضافت المنصة مذكرة موجزة عامة حول تأثير اضطرابات الأكل ضمن قسم “الموضوعات” في مركز الأمان، الذي تم تطويره بالتعاون مع الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل NEDA.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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