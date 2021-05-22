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السبت، 22-05-2021 02:11 م

تيك توك تزيل مئات المقاطع المضللة من على منصتها بأستراليا

تيك


الوكيل الإخباري - الأخبار الكاذبة حول لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك تلقي رئيس الوزراء الأسترالي جرعة زائفة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد، كانت من بين مئات مقاطع الفيديو التي أزالتها منصة "تيك توك" بأستراليا كجزء من حملتها المضادة للمعلومات المضللة.

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ففي فبراير الماضي، وقع منصات وشركات اجتماعية مثل Facebook وTwitter وGoogle وMicrosoft وRedbubble وApple وAdobe وTikTok على قانون طوعي جديد للصناعة يهدف لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، نقلاً عن "غارديان" البريطانية.


 ويوم السبت، أصدرت منظمة "ديقي" التي تمثل الشركات، التقارير السنوية الأولى حول كيفية تنفيذ عمالقة التكنولوجيا لتلك الالتزامات.


 في تقرير منصة الفيديو الاجتماعي "تيك توك"، كشفت الشركة أنها أزالت بين أكتوبر 2020 ومارس 2021 حوالي 651 مقطع فيديو مضلل مرتبط بفيروس كورونا، وذلك لانتهاكها سياسة المعلومات المضللة للشركة. كما جرت إزالة 222 مقطع فيديو آخر لنشر معلومات طبية مضللة.


وشملت بعض المزاعم الكاذبة أن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، قد "زيف" تلقيه للقاح شركة فايزر على الرغم من الرؤية الواضحة له وهو يتلقى الجرعة. فضلاً عن ادعاء كاذب قال إنه قد تم تشخيص وزير الصحة جريج هانت بالتهاب النسيج الخلوي كرد فعل لتلقيه لقاح "أسترازينيكا"، ناهيك عن الادعاءات الكاذبة بتسبب لقاح AstraZeneca بـ "آثار جانبية خطيرة" لـ "80٪" من أفراد البحرية الأسترالية.

 

البيان


 




 

 


 

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