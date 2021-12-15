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الأربعاء، 15-12-2021 01:37 م

تيك توك تسبب الإحراج للجيش الأمريكي

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الوكيل الإخباري - يواجه الجيش الأمريكي ضغوطًا من السيناتور ماركو روبيو بعد أن تم ضبط المجندين وهم يستخدمون منصة تيك توك للعثور على عملاء محتملين من الشباب الأمريكيين للتجنيد، وذلك بالرغم من وجود أمر صريح يحظر الاستخدام الرسمي لمنصة التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الصين مقراً لها عبر الأجهزة الحكومية.

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وتسلط هذه الممارسة الضوء على التحدي المتزايد الذي يواجه القائمين بالتوظيف المتمثل في كيفية الوصول إلى الشباب الأميركيين الذين لا يهتمون إذا كان تطبيقهم المفضل صنع في الصين، أو تتحكم فيه الصين.


وأرسل روبيو رسالة إلى كريستين وورمث وزيرة الجيش الأمريكي. وتأتي الرسالة ردًا على تقرير حديث يصف كيف يكافح المجندون للوصول إلى الشباب عبر الإنترنت.

 

ويوضح التقرير بالتفصيل عدد المجندين في الجيش الذين يتجاهلون الحظر العسكري على تيك توك. وغالبًا ما يستخدمون أجهزتهم الشخصية لإنشاء مقاطع فيديو والتواصل مع المستخدمين الشباب للعثور على عملاء محتملين.


وبعض المجندين، مثل الرقيب جورجيا فاروشا المجندة في الحرس الوطني لجيش نيوجيرسي، ينشرون المحتوى لما يقرب من 500000 متابع عبر المنصة.


وفي رسالته، يضغط روبيو على وورمث لاتخاذ إجراءات إضافية. ويشير إلى التهديدات المحتملة التي يمثلها استخدام التطبيق بسبب علاقاته المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني.


وكتب روبيو: مسلحًا ببيانات بيومترية وبيانات شخصية أخرى، يمكن للحزب الشيوعي الصيني تتبع ومراقبة وجمع المعلومات عن الأمريكيين في أي مكان في العالم. من منظور عسكري، يمكنه تتبع تحركات القوات، أو بناء شبكات مصادر، أو تجميع ملفات شخصية عن السيرة الذاتية لأعضاء عسكريين لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية، والاستغلال، والتلاعب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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