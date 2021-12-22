تيك توك تصنف كثالث أكبر شبكة اجتماعية في عام 2022

الوكيل الإخباري - وصفت توقعات جديدة منصة تيك توك بأنها قد تصبح ثالث أكبر شبكة اجتماعية في العالم، بعد فيسبوك وإنستاجرام.





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وفي توقعاتها بالاعتماد على قاعدة التثبيت العالمية للمنصة الصينية، تتوقع Insider Intelligence – الشركة المعروفة سابقًا باسم eMarketer – أن تصل تيك توك إلى 755 مليون مستخدم شهريًا في عام 2022، بعد أن شهدت نموًا بنسبة 59.8 في المئة في عام 2020، يليه نمو بنسبة 40.8 في المئة في عام 2021.





وأبلغت فيسبوك، اعتبارًا من أحدث أرباحها، عن 2.91 مليار مستخدم نشط شهريًا بعد أن شهدت نموًا بنسبة 6 في المئة سنويًا.



ومؤخرًا، سرب موظفو إنستاجرام أن شبكتها قد تجاوزت 2 مليار مستخدم شهريًا، ارتفاعًا من مليار مستخدم شهريًا تم الإبلاغ عنه في شهر يونيو 2018.



ومع ذلك، تشير Insider Intelligence إلى أن توقعاتها لعام 2022 تستخدم مجموعة مختلفة قليلاً من الحسابات. ولدى الشركة تعريفها الخاص للمستخدم النشط شهريًا والذي قد يختلف عن تعريف كل شركة تقوم بتحليلها.



على سبيل المثال، فإنها تحسب المستخدمين الذين يسجلون الدخول مرة واحدة على الأقل شهريًا بشكل متسق خلال فترة سنة تقويمية، وتحاول استبعاد الحسابات المزيفة من تقديراتها. ويهدف هذا إلى تزويد العملاء بمقارنة أكثر اتساقًا عبر جميع المنصات.



ووفقًا لتقديرات الشركة، قد تصل فيسبوك إلى 2.1 مليار مستخدم شهريًا في عام 2022، تليها إنستاجرام مع 1.28 مليار مستخدم. وتحل تيك توك في المركز الثالث مع 755 مليون مستخدم شهريًا، متقدمة على تويتر وسناب شات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية