تيك توك تضيف ميزات تحقيق الدخل لصناع المحتوى

الوكيل الإخباري - أعلنت تيك توك أنها بصدد طرح Creator Next، وهو مركز واحد لجميع أدوات تحقيق الدخل في المنصة. كما حددت بعض التحديثات لأدوات صناع المحتوى الحالية.





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وتوضح المنصة أنه جنبًا إلى جنب مع Creator Next، فإنها تقدم أيضًا ميزة الإكرامية على نطاق واسع، التي تتيح للمستخدمين إرسال الأموال مباشرة إلى صناع المحتوى المفضلين.





ويمثل هذا جزء من جهود تيك توك للاحتفاظ بصناع المحتوى ومنعهم من الانتقال إلى الشبكات الأخرى التي تدفع للمبدعين، مثل إنستاجرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات.



وعندما كان عمر المنصة عامًا واحدًا فقط في عام 2019، كافح المستخدمون لإيجاد طرق لكسب المال محليًا من خلال التطبيق، حيث كان عليهم تأمين الصفقات والرعاية خارج التطبيق.



وللمساعدة في معالجة هذا الأمر، أطلقت المنصة لاحقًا صندوق صناع المحتوى الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار في عام 2020، حيث قسمت الأموال النقدية لمكافأة أشهر صناع المحتوى لديها.



وبدأت تيك توك باختبار الإكراميات كطريقة أخرى لصناع المحتوى لكسب المال في شهر أكتوبر. ولكن يبدو الآن أن الميزة متاحة لجميع صناع المحتوى الذين يستوفون المتطلبات.



وتشمل المتطلبات أن تكون فوق سن 18، وأن يكون لديك حساب في وضع جيد، وأن يكون لديك 100 ألف متابع أو أكثر.

وتلاحظ المنصة أن صناع المحتوى يحصلون على نسبة 100 في المئة من كل إكرامية. وتتم معالجتها من خلال خدمة الدفع Stripe، مع تحمل المستخدم الذي يدفع الإكرامية لرسوم رمزية.



ويضمن المرور عبر Stripe أن تيك توك لن تضطر إلى دفع عمولة آبل بنسبة 30 في المئة لعمليات الشراء داخل التطبيق.



وأشارت المنصة أيضًا إلى أنها تتوسع في ميزة الهدايا المباشرة أثناء البث المباشر. ويتيح ذلك للمشاهدين إهداء الماس، وهي عملة افتراضية يمكن استردادها نقدًا.



وتضيف المنصة ميزة هدايا الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بالتبرع بالماس أثناء مقاطع الفيديو العادية غير المباشرة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية