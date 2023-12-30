السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

"بلومبيرغ" تكشف عن أغنى رجال الأعمال في العالم والثروات التي حققوها في 2023

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

بوريل: جيش الاحتلال يواصل إحداث "خسائر مدنية فادحة" بغزة

إعلام إسرائيلي: الجيش ينتقد غياب التحرك السياسي

اعلام عبري يكشف تفاصيل مقترحة لهدنة جديدة مؤقتة في غزة

مظاهرة مؤيدة لغزة تغلق مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال في خان يونس

انخفاض 3 دنانير .. تعرف على سعر ليرة الذهب محليا اليوم

بلدية غزة: اليونيسف لم تسلمنا الوقود الذي وعدت به بالهدنة

نحو 30 ألف طالب يتقدم لامتحان الرياضيات التكميلي اليوم

عاجل

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

السبت، 30-12-2023 12:07 م

تيك توك تطلب رموز مرور مستخدمي آيفون!

tiktok


الوكيل الإخباري - ألقت تيك توك باللوم على خطأ في ظهور النافذة المنبثقة التي تطلب من مستخدمي آيفون إدخال رمز مرور الهاتف عند فتح تطبيق التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم الشركة: "تعد مطالبة مستخدمي نظام التشغيل iOS برمز المرور بمنزلة خطأ ناتج عن تحديث بدأنا تقديمه في الولايات المتحدة بالشراكة مع شريكنا الأمني في الولايات المتحدة. أثرت هذه المشكلة في عدد صغير من الأشخاص، وقد انتهت المشكلة، ولن يرى الأشخاص النافذة المنبثقة من الآن فصاعدًا".

وأضاف المتحدث: "يستخدم نظام التشغيل iOS رمز المرور للمساعدة في التحقق من هوية المستخدم، ولم تتمكن تيك توك ولا شريكها الأمني الأميركي من جمع رموز مرور iOS الخاصة بالأشخاص أو الوصول إليها".

 

وبدأت التقارير بخصوص النافذة المنبثقة بالظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا الشهر، ومن ضمنها منصة ريديت.


وكتب أحد مستخدمي منصة ريديت: "بدأ تطبيق تيك توك بطريقة عشوائية بطلب رمز مرور آيفون عند فتح التطبيق. أستطيع الضغط على زر "إلغاء" الموجود في الجهة السفلية من أجل فتح التطبيق والوصول إلى الخلاصة. ما الذي يجب علي فعله بهذا الشأن؟ أنا قلق بشأن ذلك نوعًا ما".


واقترح العديد من مستخدمي منصة ريديت تحديث التطبيق أو حذفه وإعادة تثبيته، مع أن هذه الحلول لم تنفع، وما زال التطبيق يعرض النافذة المنبثقة.
وقال آخرون مازحين إن الصين هي التي تحاول جمع معلومات الأشخاص، وذلك بالنظر إلى أن تيك توك مملوكة لشركة بايت دانس الصينية.


ووفقًا لمنصة تيك توك، فإن النافذة المنبثقة كانت مجرد خطأ ويجب ألا تظهر بعد الآن لمستخدمي آيفون، في حين لم تظهر النافذة المنبثقة لمستخدمي أندرويد.

 

ويدعم تطبيق تيك توك مفاتيح المرور، التي تتيح لك تسجيل الدخول إلى حسابك من آيكلاود باستخدام ميزة تعرف الوجه أو ميزة تعرف اللمس.


ولا تطلب التطبيقات عادةً رمز مرور الهاتف، لذا كانت النافذة المنبثقة مربكة للمستخدمين. ويأتي ذلك وسط موجة حديثة من سرقات أجهزة آيفون، التي شهدت وصول المحتالين إلى التطبيقات الحساسة باستخدام رموز مرور الأشخاص.


وبحسب ما ورد، تعتزم أبل إضافة خيار جديد لحماية الأجهزة المسروقة مع نظام التشغيل iOS 17.3 من أجل معالجة هذه المشكلة.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
qna-whatsapp11-15-6-2023

اسم المستخدم بدلا من الهاتف.. واتساب تختبر مزايا للحفاظ على الخصوصية

1_JQJFuRUd9ute_Sg6ox60eA

تطبيق سناب تيوب لمشاهدة وتحميل الأفلام مجاناً بدون تورنت

10-دول-ذات-اسرع-انترنت-في-العالم-e1585051649766

دليل لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الترفيه عبر الإنترنت

main_image646a18988ba83

تعرف على أهم الخطوات لتنظيف شاشة الهاتف الذكي

98765678-1688496100

تطبيق ثريدز الأكثر شعبية على 'آبل'

202312211950138SJ

أفضل 8 أدوات للذكاء الاصطناعي من غوغل