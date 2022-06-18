تيك توك تطلق اختبارًا لسجل مشاهدة جديد

الوكيل الإخباري - أطلقت منصة تيك توك رسميًا اختبارًا محدودًا لخيارها الجديد سجل مشاهدة المنشور، الذي يتيح للمستخدمين معرفة أي من متابعيهم شاهد مقاطعهم الفيديوية.

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ويجري ذلك إذا اختار المشاهدون المذكورون السماح بتعقب نشاطهم. ومن ناحية أخرى، يتمكن الأشخاص الذين تتابعهم من رؤية أنك شاهدت مشاركاتهم.



ويتم الآن إخطار بعض مستخدمي المنصة بالخيار، الذي يتعلق بالمستخدمين الذين تتابعهم، أو الذين يتابعونك، مما يوفر مقياسًا آخر لمشاركة مجتمع تيك توك.



وقال متحدث باسم المنصة: الميزة الجديدة ليست متاحة على نطاق واسع. ويشير ذلك إلى أنها حاليًا جزء من اختبار محدود مع مستخدمين محددين.



وتم رصد الميزة لأول مرة في الاختبار في شهر يناير من هذا العام

وشارك مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا لقطات شاشة تعرض الوظيفة الجديدة.



وتشير لقطات الشاشة إلى أنه يمكنك إيقاف تشغيل الميزة في أي وقت من قائمة الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك يبدو أن ميزة سجل مشاهدة المنشور لن تكون متاحة إلا لمدة سبعة أيام من تاريخ نشر مقطع الفيديو.



وقال متحدث باسم المنصة: نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك.



وكما هو الحال مع أي ميزة اختبار أخرى، فمن غير المعروف متى أو ما إذا كانت تخطط تيك توك لطرح هذه الوظيفة على نطاق أوسع.



وفي حال تم طرحها رسميًا، فإنها من المفترض أن تمثل توسعًا لميزة تيك توك الحالية التي تتيح لك معرفة من شاهد ملفك الشخصي.

البواية العربية للأخبار التقنية

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