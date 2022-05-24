تيك توك تطلق برنامج اشتراك Live

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تيك توك عن اشتراك Live، وهو برنامج يتيح للمشاهدين الدفع للاشتراك في بث مباشر محدد يريدون دعمه، وذلك في سبيل تكثيف منافستها مع تويتش ويوتيوب وغيرهما.

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ويسمح البرنامج الجديد لصناع المحتوى بتحقيق أرباح متكررة عبر مدفوعات من كبار المعجبين.



وعلى غرار العروض المقدمة من مواقع البث المنافسة، توفر الخدمة الجديدة للمشتركين مجموعة من الامتيازات، بما في ذلك الدردشة الخاصة بالمشتركين فقط، والشارات التي تميزهم عن غير المشتركين والمزيد.



ويتم إطلاق البرنامج رسميًا بشكل تجريبي في 26 مايو، مبدئيًا مع عدد محدد من صناع المحتوى الذين تمت دعوتهم للمشاركة، وذلك وفقًا للمعلومات التي نشرتها المنصة عبر صفحة Live Creator.



وتم الكشف عن الأخبار التي تفيد بأن المنصة كانت تفكر في الانتقال إلى مساحة الاشتراك لأول مرة في شهر يناير. ولكن التفاصيل المحددة لم تكن معروفة في ذلك الوقت.



وكانت تيك توك تشوق للبرنامج خلال الأسبوع الماضي عبر صفحة Live Creator، التي تركز على مشاركة التحديثات التي تستهدف مجتمع صناع المحتوى.



وبالإضافة إلى المزايا المعتادة للمشتركين، يتمكن المشتركون أيضًا من التحكم في الكاميرات في البث المباشر لصناع المحتوى.



ويتم تحديث الشارات كلما طالت مدة اشتراك المشاهد لمنح المشتركين على المدى الطويل مزيدًا من الرؤية، ويتمكن صناع المحتوى من تخصيص غرف Live.



وبدأ عدد من صناع المحتوى بمشاركة أخبار مشاركتهم في الإصدار التجريبي الجديد مع معجبيهم عبر تيك توك وأماكن أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.



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