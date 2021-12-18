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السبت، 18-12-2021 02:38 م

تيك توك تطلق خادم ديسكورد

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الوكيل الإخباري - أطلقت منصة تيك توك خادم ديسكورد، حيث يمكن لعشاق المنصة الصينية الدردشة حول كل الأشياء.

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وتم تفضيل منصة ديسكورد الأكثر استخدامًا في عالم الألعاب من قبل اللاعبين منذ إطلاقها في عام 2015، حيث دافعت عن غرف الدردشة الصوتية والرسائل القائمة على النصوص.

ومنذ ذلك الحين، تطورت ديسكورد، حيث جمعت المزيد من المجتمعات المتشابهة في التفكير معًا. وتستخدم العديد من العلامات التجارية تطبيق المراسلة ديسكورد لخلق شعور بالانتماء للمجتمع بين معجبيها.

وأثناء الوباء، على وجه الخصوص، أصبحت المنصة شكلاً أكثر شيوعًا من أشكال الاتصال، حتى أنها صاغت نفسها كلاعب رئيسي في اقتصاد المبدعين.


ومع تزايد شعبيتها وقائمة ميزاتها جنبًا إلى جنب مع سهولة استخدامها، بدأت العديد من المجموعات خارج مجموعات الألعاب في استخدام المنصة لأغراض أخرى.


ويبدو الآن أن تيك توك تستكشف المنصة التي تخدم احتياجاتها. ومن المحتمل أن تظل الألعاب جزءًا من المحادثة. وشوقت تيك توك لوجودها ضمن ديسكورد عبر تغريدة تقول: خادم تيك توك الجديد بالكامل قريبًا.


ويضم مجتمع المنصة الصينية عبر ديسكورد 4119 عضوًا في الوقت الحالي، وهو متواضع وفقًا لمعايير ديسكورد. ولكن من المرجح أن يزداد.

 

وكتبت تيك توك في قناة الترحيب عبر ديسكورد: هذا الخادم يشبه خلاصتك For You تمامًا. إنه مخصص لك، وبعض تعليقاته لاذعة، وليس لدى والديك أي فكرة عن ماهيته.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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