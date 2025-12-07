تيك توك تطلق ميزة جديدة.. اكتشف ما يدور حولك

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق ميزة جديدة باسم "المحتوى القريب" (Nearby Feed) في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، تتيح للمستخدمين استكشاف مطاعم، فعاليات، وخدمات محلية وفق موقعهم الجغرافي واهتماماتهم.

أبرز التفاصيل:

تعتمد الميزة على الموقع الجغرافي وتاريخ ونوع المنشور.

مشاركة الموقع اختيارية، والمستخدمون أقل من 18 عامًا لا يظهر محتواهم في الميزة.

يمكن استعراض محتوى مناطق أخرى أثناء السفر أو التخطيط للرحلات.

تدعم الميزة الاقتصاد المحلي عبر زيادة ظهور الأعمال الصغيرة والمؤسسات الثقافية والمبدعين.

