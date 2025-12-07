تيك توك تطلق ميزة جديدة.. اكتشف ما يدور حولك

أبرز التفاصيل:
تعتمد الميزة على الموقع الجغرافي وتاريخ ونوع المنشور.
مشاركة الموقع اختيارية، والمستخدمون أقل من 18 عامًا لا يظهر محتواهم في الميزة.
يمكن استعراض محتوى مناطق أخرى أثناء السفر أو التخطيط للرحلات.
تدعم الميزة الاقتصاد المحلي عبر زيادة ظهور الأعمال الصغيرة والمؤسسات الثقافية والمبدعين.
