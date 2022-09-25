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الأحد، 25-09-2022 12:21 م

تيك توك تطلق ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري - قام تطبيق "تيك توك" بإطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين حول العالم بإبداء عدم الإعجاب على التعليقات غير الملائمة على مقاطع الفيديو.

زر "عدم الإعجاب" أو "Dislike" الجديد، سيظهر بجوار زر "الإعجاب" أو "like" بالتعليقات الفردية أسفل مقاطع الفيديو، في شكل رمز إبهام لأسفل يمكن للمستخدمين النقر فوقه، كما يمكنهم التراجع عنه عن طريق النقر على الزر مرة أخرى.

وعن السر وراء إطلاق "تيك توك" لتلك الخاصية الجديدة، يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إن "تيك توك لطالما حرص بأن يكون سباقا في إطلاق الميزات الجديدة، وكانت جرأته في ذلك جزءا من نجاحه الكبير وزيادة عدد مستخدميه بشكل مطرد".

ويضيف رمزي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "فيسبوك كان الأسبق بين وسائل التواصل الاجتماعي في إتاحة إمكانية تعبير المستخدمين عن مشاعرهم عبر التعليقات والرسوم التعبيرية، وهي الميزة التي حققت نجاحا كبيرا وأصبحت جزءا من طبيعة تطبيقات التواصل الاجتماعي في عالمنا، فأراد تيك توك أن يقدم ما هو جديد في هذا المضمار وأطلق خاصية عدم الإعجاب".

ويوضح رمزي أنه "علاوة على ما تتيحه الخاصية الجديدة للمستخدم من إمكانية تعبيره عن مشاعره بشكل مختلف عما كان متعارفا عليه بوسائل التواصل، فإنها تشير إلى أن الإعجابات السلبية ستعمل بشكل أكبر كأداة لرقابة ومراجعة التعليقات من قبل المنصة".

ويتابع رمزي أن "التفاعل على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي قد يبدو أمرا بسيطا لكنه معقد جدا، وبإطلاق تيك توك لتلك الخاصية الجديدة فإنه ابتكر أسهل وأسرع الطرق للرقابة على التعليقات للحد من المسيئة منها".

لكن على عكس عدد الإعجابات في "تيك توك"، فإن عدد الأصوات السلبية سيكون غير مرئي للعامة، ولن يتمكن سوى الشخص الذي يقوم بالتصويت المعارض من رؤية أنه قد قام بذلك.

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 سكاي نيوز

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