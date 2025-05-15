الخميس 2025-05-15 04:04 م
 

تيك توك تطلق "AI Alive" لتحويل الصور إلى فيديوهات

لت
تعبيرية
 
الخميس، 15-05-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق أداة جديدة باسم "AI Alive"، وهي أول ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات قصيرة ضمن ميزة القصص على التطبيق.

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وتتيح الأداة للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي متحرك انطلاقًا من صورة واحدة، حيث تضيف مؤثرات ديناميكية مثل تحرك السحب، تغير ألوان السماء، أو أصوات طبيعية كالمحيط، وفقًا لطبيعة الصورة. كما تشمل إمكانيات تحريك صور السيلفي وإبراز تعبيرات الوجوه.


الميزة متوفرة حصرًا عبر كاميرا القصص، ويتم إنشاء الفيديوهات باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، مع إشعار واضح بأن المحتوى “مُولَّد بالذكاء الاصطناعي” بالإضافة إلى تضمين بيانات تقنية (C2PA) لتحديد أصل الفيديو حتى بعد تحميله خارج التطبيق.


وأوضحت تيك توك أن الأداة خضعت لاختبارات تتعلق بالثقة والسلامة، حيث تُراجع الصور والنصوص والنتائج قبل النشر، مع إتاحة خيار الإبلاغ عن المحتوى المخالف.


للاستخدام، يمكن للمستخدمين فتح كاميرا القصص، اختيار صورة، ثم تفعيل "AI Alive" من شريط الأدوات لتحويل الصورة إلى فيديو إبداعي.


هذه الخطوة تضع تيك توك في منافسة مباشرة مع منصات مثل إنستغرام وسناب شات، مع تفوقها من حيث دمج تقنيات تحريك الصور بالفيديو في الوقت الفعلي.

 

لبنان 24

 
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