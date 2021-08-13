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الجمعة، 13-08-2021 05:55 م

تيك توك تفرض قيودا صارمة جديدة

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الوكيل الإخباري- فرضت شركة ”تيك توك“ قيودا إضافية على المراهقين الذين يشكلون أكبر شريحة من مستخدميها، بهدف حمايتهم بشكل أفضل من المخاطر المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل المضايقات أو قلة النوم.

وقررت الشركة، التي وجدت دعما هائلا، بفضل إقبال ملاييين المستخدمين من فئة المراهقين والشاب، إلغاء خدمة الدردشة المباشرة تلقائيا لمن هم بين السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر.

وتقول الشركة إن وسائل الحماية الجديدة تستهدف المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، وسيتم طرحها عالميًا في الأشهر المقبلة.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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