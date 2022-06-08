تيك توك تنافس ميزة سناب شات وآبل

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق ميزة الصور الرمزية الجديدة المصممة لمساعدة المستخدمين في إظهار شخصيتهم الفريدة عبر التطبيق Avatars.

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ويجعل الإطلاق تيك توك أحدث تطبيق تواصل اجتماعي يضيف ميزة الصور الرمزية، حيث انضمت الآن إلى أمثال سناب شات وآبل وإنستغرام وفيسبوك.



ويمكنك الوصول إلى الميزة الجديدة عن طريق فتح كاميرا تيك توك والانتقال إلى قسم التأثيرات في التطبيق والنقر على Avatars.



ومن هناك، ترى لوحة بها نماذج للصور الرمزية. ويمكنك تجربة نماذج الصور الرمزية أو النقر فوق جديد لإنشاء صورة رمزية مخصصة لك.



ويمكنك إنشاء صورتك الرمزية عن طريق الاختيار من بين مجموعة من تسريحات الشعر والإكسسوارات والمكياج.



وتقول المنصة إنها صممت الميزة لتكون شاملة، من الملابس إلى ألوان البشرة ولون الشعر وصولاً إلى الملمس.



ويمكن للمستخدمين أيضًا تجربة المؤثرات الصوتية من أجل إعطاء الصور الرمزية الجديدة صوتًا جديد، وذلك عن طريق اختيار نمط صوتي والتحدث في الميكروفون.



كما يمكنك تجربة أنماط صوتية مختلفة واختيار الأنماط التي تفضلها أكثر. ويؤدي النقر على أنماط الصوت المختلفة إلى إضافتها أو إزالتها من صورتك الرمزية.



وبمجرد أن تصبح راضيًا عن صورتك الرمزية، يمكنك البدء بتسجيل مقاطع الفيديو. وعند تسجيل مقطع فيديو، يمكنك أن تصبح الصورة الرمزية، لأنها تحاكي الطريقة التي تتحرك بها وتتبع إيماءاتك.



وهناك أيضًا خيار الصورة الرمزية المصغرة حيث يمكنك اختيار صورة رمزية وإضافتها إلى الفيديو. ويمكنك ضبط حجم الصورة الرمزية المصغرة ووضعها في أي مكان عبر شاشتك.



كما يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار تغيير ردود أفعال الصور الرمزية المصغرة من خلال النقر على التعبيرات المختلفة المعروضة عبر الشاشة. وبالرغم من أن ميزة الصورة الرمزية المصغرة غير متاحة عند الإطلاق. ولكن تيك توك تقول إنها تطرح قريبًا.



وتقول تيك توك إنها تستمر في تحسين الصور الرمزية لضمان تمثيل التجربة لجميع المستخدمين. وتلاحظ الشركة أنها تريد الحصول على تعليقات من مجتمعها. وإلى جانب تعليقات المستخدمين، تعمل المنصة مع Creator Diversity Collective لضمان أن الميزة شاملة.

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