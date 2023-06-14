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الأربعاء، 14-06-2023 04:02 م

تيك توك.. ميزة جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بكتابة النصوص

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الوكيل الإخباري - انضمت تيك توك إلى العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، بما في ذلك ميتا و لينكدإن، التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل التسويق للشركات.

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الميزة مجانية للاستخدام ومتاحة لجميع حسابات تيك توك للأعمال
وتستخدم أداة Script Generator الجديدة من تيك توك الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص إعلانية في غضون ثوانٍ.


وكل ما يتعين على المستخدم القيام به هو تحديد صناعة وإدخال اسم المنتج ووصفه للحصول على نص مخصص لمقاطع الفيديو.


وبعد اختيار الصناعة واسم المنتج، وبمجرد الضغط على إنشاء، يُخرج Script Generator ثلاثة خيارات نصية مختلفة في غضون ثوانٍ، وتحتوي الخيارات أيضاً على اتجاهات محددة للمشاهد، بما في ذلك التعليق الصوتي والمرئيات التي تظهر على الشاشة وتراكبات النص التي يمكن استخدامها.

وفي الجزء العلوي من صفحة الأداة، يتضمن تيك توك لافتة تحذر المستخدمين من استخدام البرامج النصية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على مسؤوليتهم الخاصة، حيث لا تقدم تيك توك أي وعود أو ضمانات بشأن المحتوى الذي تم إنشاؤه.


ومن المحتمل أن تضمن تيك توك هذه الملاحظة كوسيلة للتحذير من الهلوسة التي تتعرض لها نماذج الذكاء الاصطناعي والعواقب السلبية التي قد تترتب على ذلك.


يذكر أن هذه الميزة مجانية للاستخدام ومتاحة لجميع حسابات تيك توك للأعمال، ويمكن العثور عليها في مركز الإبداع في تيك توك على سطح المكتب.

 

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