السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 04:24 م

تيك توك يتيح تحدي جديد يهدد حياة المشاركين

تيك-توك


الوكيل الإخباري - طالبت هيئة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ البريطانية بحظر الكرات المغناطيسية الصغيرة، وذلك بعد انتشار تحد على تطبيق "تيك توك"، يقوم المشاركون فيه بوضع كرتين من المغناطيس على جانبي اللسان، ليظهر وكأنهم ثقبوا ألسنتهم.

وحذرت الهيئة من خطورة ابتلاع الكرات المغناطيسية، حيث يتسبب ذلك بمشاكل صحية خطيرة، قد تهدد حياة من يقوم بذلك.

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وقالت الهيئة، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات استقبال المشافي لأطفال شاركوا في تحدي "تيك توك"، حيث ابتلعوا كرات مغناطسية.


وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد عانى إليس تريب البالغ من العمر 11 عاما، من مضاعفات خطيرة بعد ابتلاعه عددا من الكرات المغناطيسية، عقب مشاركته في تحدي "تيك توك".

 

وخضع إليس لعملية جراحية امتدت لست ساعات، لاستخراج الكرات المغناطيسية، وقطع جزء من أمعائه.

 

كذلك ابتلعت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، 15 من الكرات المغناطيسية الصغيرة، وخضعت أيضا لعمل جراحي.


ويؤدي تناول هذه الكرات المغناطيسية إلى وصولها للأمعاء، والضغط على الأنسجة، وقطع إمدادات الدم.


وبحسب هيئة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ البريطانية، فإنه ينبغي على من يبتلع مغناطيس أن يتجه فورا لأقرب مشفى، حتى وإن لم تظهر عليه أي أعراض مرضية.

 

 

المصدر - سكاي نيوز 

 




 

 


 

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