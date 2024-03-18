الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني

تعرف على سعر بيع غرام الذهب 21 في الأردن

الاحتلال يأمر السكان والنازحين بحي الرمال بالمغادرة إلى جنوب غزة

السوق المركزي .. 15 قرشا كيلو البندورة و 50 قرشا كيلو الخيار الإثنين

​4 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الإفتاء توضح حول إعلانات الطعام المعروضة خلال رمضان

ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية

وصول ثاني دفعة شاحنات مساعدات لشمال غزة

مصادر بجيش الاحتلال تعلن السيطرة على مجمع الشفاء واعتقال 80 فلسطينيا

توضيح من إدارة السير حول الأزمة باتجاه اشارات الثامن

الإثنين، 18-03-2024 09:24 ص

"تيك توك" يستنفر مستخدميه قبل اعتماد قانون الحظر الأمريكي

0e93cc20-1f17-11ee-941e-23d1e9ab75fa


الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق "تيك توك" في استنفار مستخدميه، قبل اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قانونًا قد يجبر الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيعه أو تطبيق حظر كامل على التطبيق في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان

 

وبدأ "تيك توك" في حث مستخدميه على الاتصال بالمشرعين الأمريكيين وأعضاء مجلس الشيوخ، للتأكيد على مدى أهمية "تيك توك" بالنسبة لهم ومطالبتهم بعدم التصويت على حظره.


التنبيهات الجديدة هي الرسالة الثانية التي يرسلها "تيك توك" للمستخدمين بشأن القانون، حيث كانت الرسالة الأولى قبل التصويت في مجلس النواب، طالبت الشركة من المستخدمين الاتصال بممثليهم في المجلس، ولكنها أتت بنتائج عكسية، حيث اتهم المشرعون الشركة بمحاولة "التدخل" في العملية التشريعية، حيث ورد أن مكاتب الكونغرس كانت غارقة في المكالمات، والتي جاء الكثير منها من مراهقين مشوشين إلى حد ما.

 

وناشد الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو تشيو، المستخدمين مباشرةً، قائلاً لهم: "حماية حقوقكم الدستورية واجب عليكم"، ووعد بأن الشركة "ستبذل كل ما في وسعها بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة المذهلة".

سبق

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

ميزة جديدة من انستغرام لجميع المستخدمين

33

مجموعة من التطبيقات الرمضانية التي يحتاجها كل مسلم

WhatsApp Image 2024-03-14 at 11.33.14 AM

ماذا يعني اقرار مشروع قانون امريكي بحظر تيك توك ؟

22

آبل تحذر مستخدمي آيفون من عادة خاطئة تعرضهم للإصابة

748eacade45cd24da36cb46ace6b161f

تيك توك تطوّر تطبيقا جديدا لمشاركة الصور

كيفية_تغير_الباسورد

نسيت كلمة المرور للبريد الإلكتروني.. إليك طريقة استعادته

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-14 at 11.33.14 AM

ماذا يعني اقرار مشروع قانون امريكي بحظر تيك توك ؟

22

آبل تحذر مستخدمي آيفون من عادة خاطئة تعرضهم للإصابة

748eacade45cd24da36cb46ace6b161f

تيك توك تطوّر تطبيقا جديدا لمشاركة الصور

344

الأكثر تنزيلا.. إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقا في تصنيف جديد