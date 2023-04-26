تيك توك يضيف صوراً رمزية بالذكاء الاصطناعي قريباً

الوكيل الإخباري- يمكن أن يتيح تطبيق تيك توك قريباً إنشاء صور رمزية (أفاتار) بالذكاء الاصطناعي، لا تختلف عما يمكنك إنشاؤه باستخدام تطبيقات التعلم العميق مثل Midjourney أو Lensa.



وتتيح لك الأداة، المسماة AI Avatars، تحميل 3 إلى 10 صور لنفسك والاختيار من بين 5 أنماط فنية. سيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق. يمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة، أو عدة صور لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو في القصص.

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وعلى الرغم من أن الأنماط محدودة أكثر مما يمكنك الحصول عليه في Lensa، فإن النتائج تبدو جيدة جداً. ولن تسمح لك تيك توك باستخدام الميزة إلا مرة واحدة يومياً لتجنب التحميل الزائد على الخوادم.



وعلى الرغم من أن الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها غير ضارة، إلا أنها لا تخلو من بعض الجدل. وبالنسبة إلى كل من Lensa وMidjourney، اشتكى الفنانون من أن الذكاء الاصطناعي قد أخذ عينات من أعمالهم وقام بتقليدها في بعض الأحيان. وفي وقت سابق من هذا العام، أقامت Getty دعوى قضائية ضد Stable Diffusion، مدعية أنها كانت تقوم بسرقة بياناتها لتوليد الفن، بحسب موقع إن غادجيت.

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