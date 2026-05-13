تيك توك يطلق خدمة جديدة

12:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم "TikTok GO"، تتيح للمستخدمين اكتشاف وحجز الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية مباشرة داخل التطبيق، في خطوة تعزز توجه المنصة نحو التحول إلى منصة متكاملة تجمع بين المحتوى والتجارة والخدمات. اضافة اعلان





وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة ستُطلق أولًا في الولايات المتحدة، وستكون متاحة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، حيث ستعرض خيارات السفر والإقامة والأنشطة السياحية عبر الفيديوهات ونتائج البحث وصفحات المواقع الجغرافية داخل التطبيق.



وتتيح "TikTok GO" للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل العروض السياحية، والتحقق من التوافر، وإتمام عمليات الحجز دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، وذلك عبر شراكات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في السفر والحجوزات، بحسب موقع TechCrunch.



كما تمنح الخدمة الجديدة صناع المحتوى فرصة ربط مقاطع الفيديو الخاصة بهم بالعروض السياحية والفندقية، مع إمكانية تحقيق أرباح عبر العمولات وبرامج التسويق المخصصة للمبدعين.



وقال الرئيس التنفيذي لمشروع تيك توك في الولايات المتحدة، آدم بريسر، في بيان: "كل يوم على تيك توك يكتشف ملايين الأشخاص أين يأكلون، وأين يقيمون، وماذا يفعلون بعد ذلك. TikTok GO يربط لحظة الإلهام مباشرة بالأعمال التي تقف خلفها".



وأشار التقرير إلى أن إطلاق الخدمة يضع تيك توك في منافسة مباشرة مع شركات كبرى في قطاع السفر والبحث، مثل غوغل، في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على التطبيق لاكتشاف الوجهات والتجارب السياحية.





