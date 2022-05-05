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الخميس، 05-05-2022 12:20 م

تيك توك يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

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الوكيل الاخباري- أعلن تطبيق ”تيك توك“ الصيني يوم الأربعاء، أنّه يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى على المنصة، مقتربا بالتالي من النموذج المُعتمد لدى المنصات المنافسة.

وأوضح التطبيق التابع لمجموعة ”بايت دانس“ الصينية في بيان، أنه سيبدأ دراسة برنامجه الأول ”لتقاسم الإيرادات مع صناع محتوى وشخصيات عامة وناشرين صحفيين“.

وأشار إلى أنّ المرحلة الأولى من البرنامج لن تشمل سوى الحسابات التي تضم مئة ألف متابع على الأقلّ، مؤكدا تصميمه على ”تطوير حلول نقدية (…) ليشعر صناع المحتوى بأنّهم مُقدّرون ويتلقون المكافأة المناسبة“.

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