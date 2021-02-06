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السبت، 06-02-2021 12:40 م

تيك توك يقلص عدد موظفيه في الهند

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الوكيل الإخباري_ عملت شركة تيك توك على تقليل عدد موظفيها العاملين في الهند ، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من إصدار الحكومة الهندية قرارا بحظر التطبيق الصيني على مستوى البلاد وسط مواجهة عسكرية بين البلدين .
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واشارت شركة "تيك توك" الى انها كانت تنسحب بشكل أساسي من الهند امتثالًا لقرار الحظر الحكومي الذي تم تطبيقه على عشرات التطبيقات الصينية بشكل دائم، بعد أن فشل ممثلوه في أقناع الحكومة أن تطبيقاتهم آمنة خلال فترة الحظر الأولى.

و قال المتحدث الرسمي :"إنه نظرًا لقلة ردود الفعل من الحكومة حول كيفية حل هذه المشكلة في الأشهر السبعة اللاحقة ، فقد قررنا ببالغ الحزن تقليص القوى العاملة لدينا في الهند".


وأضاف :"تأمل الشركة في الحصول على فرصة لإعادة إطلاق تطبيق تيك توك في الهند لدعم مئات الملايين من المستخدمين والفنانين ورواة القصص والمعلمين وفناني الأداء في الدولة الآسيوية".


يشار الى ان الشركة سرحت "معظم" الموظفين المحليين، وقال المتحدث باسم تيك توك أن أكثر من 100 موظف سيقي مع الشركة.


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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