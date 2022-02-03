تيك توك يكتسح السوق وفيسبوك يخسر مستخدميه لأول مرة منذ 18 عاما

الوكيل الاخباري- خسر موقع "فيسبوك" مستخدميه لأول مرة على الإطلاق، حيث تراجعت أسهمه بنسبة 20%، مما أدى إلى فقدان 200 مليار دولار من قيمة الشركة الأم "ميتا".

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وفقد "فيسبوك" عددا كبيرا من مستخدميه لأول مرة في تاريخه الممتد لـ18 عاما، ويعود ذلك لاكتساح "تيك توك" هذا المجال، بحسب تحليل الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، للوضع.



وقال زوكربيرغ أمس الأربعاء: "لدى الناس الكثير من الخيارات بشأن الطريقة التي يريدون بها قضاء وقتهم، وتنمو تطبيقات مثل تيك توك بسرعة كبيرة".



وأبلغ الموقع عن انخفاض ما يقرب من 500000 في عمليات تسجيل الدخول اليومية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وأكد زوكربيرغ أن شركة "ميتا"، التي تمتلك فيسبوك وانستغرام وواتساب، تضغط بشدة لتطوير مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بها، في محاولة للتنافس مع "تيك توك".



وأضاف: "هذا هو السبب في أن تركيزنا على Reels مهم للغاية على المدى الطويل".



موقع "فيسبوك"، الذي لديه الآن 1.93 مليار مستخدم، شهد أيضا انخفاض أسهمه بأكثر من 20 في المئة في التداول الموسع أمس الأربعاء، بعد أن أدى الإنفاق الهائل غير المتوقع على مشروعه "Metaverse" إلى انخفاض نادر في أرباح الربع الرابع.



وشهدت "ميتا" انخفاض سهمها بنسبة 22.6 في المئة إلى 249.90 دولار في تعاملات ما بعد الإغلاق، مما أدى إلى مسح حوالي 200 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.



واستثمرت الشركة بكثافة في قطاع "Reality Labs"، الذي يتضمن سماعات الواقع الافتراضي وتكنولوجيا الواقع المعزز، خلال الربع الأخير من عام 2021، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من انخفاض الأرباح.



وكان زوكربيرغ، الذي تبلغ ثروته حوالي 107 مليارات دولار، يمتلك أكثر من 398 مليون سهم في "ميتا" في نهاية عام 2020. وبناء على مقتنياته المبلغ عنها، تعرض الرئيس التنفيذي شخصيا لخسارة تزيد عن 29 مليار دولار عندما انخفض سهم الشركة أمس الأربعاء.



ويزعم المحللون أن المستثمرين توقعوا بوادر تراجع نمو المستخدمين، لكنهم فوجئوا بحجم خسارة الشركة في أعقاب نمو "تيك توك".



وتهيمن "تيك توك"على سوق الفيديو القصير الذي ينشئه المستخدمون، على الرغم من أن "ميتا" تقدم منتج "Reels" الخاص بها على "انستغرام".

روسيا اليوم