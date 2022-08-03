تيك توك ينافس آبل وسبوتيفاي بخدمة جديدة في عالم الموسيقى

الوكيل الإخباري - تقدّمت "بايت دانس" الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، بطلب تسجيل علامة تجارية باسم "TikTok Music"؛ وهو ما يؤشّر لاعتزام التطبيق الصيني دخول سوق تطبيقات بث الموسيقى ومنافسة رواد هذه السوق مثل "سبوتيفاي" و "آبل ميوزيك".



ويسمح التطبيق الموسيقي الجديد للمستخدم بإنشاء ومشاركة القوائم الموسيقية وتشغيل وتحميل ومشاركة وإضافة التعليقات على المقاطع الموسيقية، مع تقديم خدمة بث مقاطع الصوت والفيديو الخاصة بالموسيقى، وفق ما ورد في براءة الاختراع المقدمة لمكتب براءات الاختراع الأمريكي.



لم تكن تلك المرة الأولى، التي تسجل فيها "بايت دانس" علامة تجارية تدخل بها عالم الموسيقى، بل فعلت ذلك في البرازيل وإندونيسيا والهند عبر تطبيق أطلقته في 2020 تحت اسم "ريسو" "Resso".



وتتشابه مزايا "Resso" مع "TikTok Music"، في أنه يتيح إنشاء قوائم الموسيقى ومشاركة الأغاني على الشبكات الاجتماعية.



كان يمكن الدخول إلى "ريسو" عبر زر جديد في "تيك توك"، ليستمع المستخدم إلى المقاطع الموسيقية الكاملة حال أعجبته موسيقى معينة داخل "تيك توك"؛ وهو ما يمنح "بايت دانس" فرصة بقاء المستخدمين داخل عالمها المتكامل من الخدمات لأطول وقت ممكن.



ووصل عدد مستخدمي "ريسو" النشطين شهريًّا في الهند والبرازيل وإندونيسيا إلى 40 مليوناً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

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