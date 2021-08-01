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الأحد، 01-08-2021 03:06 م

تيليجرام تطلق مكالمات الفيديو الجماعية تضم 1000 مشاهد

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تيليجرام عن أحدث الميزات والتحسينات الجديدة التي تشق طريقها إلى تطبيق المراسلة الشهير مثل تسجيل رسائل الفيديو بجودة أعلى ومشاهدة مقاطع الفيديو العادية بسرعة.

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وأضافت الشركة أيضًا مشاركة الشاشة مع الصوت إلى جميع مكالمات الفيديو، بما في ذلك المكالمات بين شخصين.


وتركز المنصة عبر هذا التحديث على الفيديو. وبعد إطلاق مكالمات الفيديو الجماعية في الشهر الماضي، أصبحت هذه المكالمات تضم الآن ما يصل إلى 1000 مشاهد.

 

ولا يزال الحد الأقصى لعدد الأشخاص القادرين على المشاركة والبث ضمن مكالمة الفيديو هو 30. ولكن يمكنك الحصول على جمهور كبير الآن لأي شيء مثل المحاضرات عبر الإنترنت، وفقًا للشركة.


وتعد رسائل الفيديو طريقة سريعة لتسجيل الوصول أو مشاركة ما يحيط بك دون إضافة فيديو آخر إلى معرض الصور. وتظهر رسائل الفيديو الآن بدقة أعلى. ويمكنك النقر فوق رسالة فيديو لتوسيعها والحصول على عرض أكبر للمقطع.


يؤدي النقر فوق رسالة فيديو موسعة إلى إيقافها مؤقتًا ويمنحك الفرصة للتقديم السريع أو الترجيع للرسالة في حالة فقد إحدى الكلمات.


وعند تسجيل رسائل الفيديو، تقول تيليجرام إن تشغيل الصوت من جهازك يستمر أثناء التسجيل حتى تتمكن الآن من الغناء مع أغانيك المفضلة أو الرد دون إيقاف البودكاست مؤقتًا.

 

بالإضافة إلى ذلك يتيح لك التسجيل بالكاميرا الخلفية الضغط للتكبير والتقاط الأشياء عن بعد أو إضافة تأثير.


ولتشغيل مقاطع فيديو المحاضرات بحركة بطيئة، يدعم مشغل الوسائط الآن سرعات تشغيل 0.5x و 1.5x و 2x.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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