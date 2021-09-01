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الأربعاء، 01-09-2021 03:37 م

تيليجرام تلغي حد مشاهدي البث المباشر

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الوكيل الإخباري - تعمل منصة المراسلة تيليجرام على توسيع نطاق دعم البث المباشر للفيديو من خلال آخر تحديث لها. وتم إطلاق المنصة منذ ما يزيد قليلاً عن 8 سنوات، وتواصل تقليدها في إطلاق التحديثات الشهرية مع الإصدار 8.0.

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ويجلب هذا التحديث بث مباشر مع مشاهدين غير محدودين إلى المجموعات والقنوات، وخيارات لإزالة التسميات التوضيحية من الوسائط وإخفاء أسماء المرسلين عند إعادة التوجيه، وطريقة سهلة للانتقال إلى القناة غير المقروءة التالية دون الرجوع إلى قائمة الدردشة، ولوحة ملصقات محسنة، ورموز تعبيرية متحركة جديدة.

وجعل التحديث السابق مكالمات الفيديو الجماعية أداة قوية للبث المباشر مع الحد السابق البالغ 1000، وأصبح الآن جمهورها غير محدود. ويمكنك بدء بث مباشر في قناة أو دردشة فيديو في مجموعة – يدعم كلاهما الآن مشاهدين غير محدودين.


وتؤدي زيادة الحد الأقصى لعدد المشاهدين مثل هذا إلى فتح الباب أمام تيليجرام لتصبح منصة بث مباشر كاملة للهاتف المحمول، مع القدرة على البث من 30 مستخدمًا في وقت واحد.


وللبدء، انقر على دردشة الفيديو في المجموعات أو البث المباشر في القنوات عبر صفحة الحساب للمجتمع حيث تكون مسؤولاً. ويمكن لمشاهدي البث المباشر رفع أيديهم والانضمام إلى البث إذا سمحت لهم بالتحدث.


وأصبحت عملية إعادة التوجيه تجربة أكثر مرونة. ويمكنك النقر فوق تسمية “رسالة إعادة التوجيه” أعلى شريط الرسائل لفتح نافذة معاينة، وذلك لكي تعرض كيف تبدو الرسائل عند إرسالها، إلى جانب العديد من خيارات التخصيص.


كما يمكنك اختيار إخفاء اسم المرسل أو إخفاء التعليقات على رسائل الوسائط. ويمكنك أيضًا إلغاء تحديد الرسائل التي لا تريد إرسالها أو تغيير المستلم إذا قمت بالنقر فوق الدردشة الخطأ.

 

وإذا كنت قد نظمت قائمة الدردشة باستخدام المجلدات أو الدردشات المؤرشفة، فإن التطبيق يتبع الهيكل الذي قمت بإعداده.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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