تيليجرام يصل إلى 700 مليون مستخدم

الوكيل الإخباري - جمع تطبيق تيليجرام أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا وطرح الاشتراك المدفوع مع ميزات إضافية حيث تحاول المنصة استثمار جزء من قاعدة مستخدميها الكبيرة.

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ولم تكشف الشركة عن المبلغ الذي تفرضه على الاشتراك المدفوع. ولكن يبدو أن سعره يتراوح بين 4.99 و 6 دولارات.



ويضيف الاشتراك المدفوع مجموعة من الميزات الإضافية والمحسّنة إلى تطبيق المراسلة، الذي تجاوز 500 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر يناير 2021.



ويتيح الاشتراك المدفوع للمستخدمين إرسال ملفات بحجم 4 جيجابايت ويدعم التنزيلات الأسرع ويتيح للعملاء متابعة ما يصل إلى 1000 قناة وإنشاء ما يصل إلى 20 مجلد دردشة مع ما يصل إلى 200 دردشة في كل منها.



كما يتمكن مستخدمو الاشتراك المدفوع أيضًا من إضافة ما يصل إلى أربعة حسابات في التطبيق وتثبيت ما يصل إلى 10 محادثات.



وقالت الشركة إن هذه الخطوة هي محاولة للحفاظ على تطورها مدفوعًا بشكل أساسي بمستخدميها، وليس المعلنين.



كما إنها المرة الأولى أيضًا التي يطرح فيها تطبيق مراسلة فورية يضم مئات الملايين من المستخدمين اشتراك مدفوع ولا يقدم واتساب وماسنجر وسيجنال ورسائل آبل ورسائل جوجل اشتراك مدفوع.



وأوضح مؤسس تيليجرام والرئيس التنفيذي بافل دوروف أن الخطوة لإطلاق الاشتراك المدفوع تهدف إلى الاستجابة لطلب المستخدمين للحصول على سعة تخزين إضافية وعرض نطاق ترددي إضافي.



وقال: أدركنا أن الطريقة الوحيدة للسماح للمعجبين بالحصول على المزيد مع الحفاظ على ميزاتنا الحالية مجانية هي جعل هذه الحدود المرتفعة خيارًا مدفوعًا.



وكان بعض المحللين يأملون أن تكون تيليجرام قادرة على الاستفادة المادية من المنصة من خلال مشروع البلوك تشين.



وجمعت تيليجرام أكثر من مليار دولار من عدد من المستثمرين من خلال بيع سندات قابلة للتحويل لمدة 5 سنوات قبل الاكتتاب العام.

ولكن تخلت عن المشروع وعرضت إعادة 1.2 مليار دولار كانت قد جمعتها بعد عدة تأخيرات ومشكلات تنظيمية.

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