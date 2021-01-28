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الخميس، 28-01-2021 01:40 م

تيليجرام يقدم ميزة جديدة لمستخدميه

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الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق المحادثات الشهير "تيليجرام " طرح واضافة ميزات جديدة لمستخميه ، حث انه يعمل على تقديم ميزة تمكن المستخدمين نقل المحادثات من تطبيقات مثل "واتسآب" وغيره أخرى إليه.

تأتي تلك الميزة ضمن مجموعة تحديثات تتضمن إمكانية نقل المحادثات من واتساب وعدد من التطبيقات، ومسح سجلات الرسائل والمجموعات والمحادثات الخاصة، والمكالمات مع عدم القدرة على تعقبها .

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ويشمل هذا التحديث تخصيص مستوى صوت لكل محادثة فردية، وظهور المحادثات الصوتية الفعالة أعلى زر المكالمات، إضافة إلى دعم صوتي محسّن، وإضافة خاصية الإبلاغ عن المجموعات والقنوات الخادعة.

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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