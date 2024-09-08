تيليغرام يسمح للمستخدمين بالإبلاع عن المحتوى الضار

الوكيل الإخباري- سمح تطبيق تيليغرام للمستخدمين بإبلاغ المشرفين عن أي محادثات خاصة تنتهك القوانين والقواعد، حسب ما أعلن تيليغرام على صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً.

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وجاء الإعلان بعد تحديث التطبيق لقواعد الخصوصية الأخرى، في أعقاب القبض على مؤسسه بافيل دوروف في الشهر الماضي بسبب "ارتكاب أطراف ثالثة جرائم" عبر التطبيق.



وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن تيليغرام يخدم حوالي مليار مستخدم نشط شهرياً وأكثر من 10 ملايين مشترك، وأقام شهرته على أقل قدر ممكن من الرقابة على تفاعلات المستخدمين.



وفي النسخة السابقة من صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً، كان تيليغرام يقول إن المحادثات الخاصة محمية من أي مساءلة من جانب إدارته، وأن "كل محادثات ومجموعات المحادثة على تيليغرام قاصرة فقط على المشاركين فيها، نحن لا نتلقى أي طلبات تتعلق بالمحادثات".



ولكن اعتباراً من الخميس الماضي، عدل هذا النص وأصبح يقول: "كل تطبيقات تيلغرام تحتوي على زر إبلاغ، يسمح بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني إلى مسؤولينا من خلال خطوات قليلة".



كما أعلن التطبيق يوم الجمعة الماضي حذف خاصية "أشخاص في الجوار" التي قيل إنه أُسيء استخدامها من قِبل مرسلي البريد المزعج والمحتالين، كما عطل قدرة المستخدمين على تحميل الوسائط المتعددة، وهي أداة التدوين عليه، حيث أعلن دوروف عن إساءة استخدامها من قِبل جهات مجهولة.



ولم يتضح كيف، وإذا كان التغيير سيؤثر على قدرة تيليغرام على الاستجابة لمطالب مؤسسات إنفاذ القانون.



من ناحيته، قال ريمي فاوجان، المتحدث باسم تيليغرام ، إن المستخدمين يستطيعون الإبلاغ عن المحتوى من أي مجموعة إلى المشرفين، وفق آلية أشبه بإعادة توجيه الرسائل، مضيفاً أن التغيير في صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً يزيد فقط من وضوح طريقة الإبلاغ عن المحتوى الضار.