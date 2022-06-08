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الأربعاء، 08-06-2022 11:51 ص

تينسنت تطلق لعبة Honor of Kings عالميا

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الوكيل الإخباري - قالت شركة تينسنت الصينية إنها تطلق لعبتها الرائدة عبر الهاتف المحمول Honor of Kings على مستوى العالم بحلول نهاية العام حيث تقوم شركة الإنترنت المحلية العملاقة بالتركيز على السوق الدولية للألعاب.

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وكانت لعبة الحركة المتعددة اللاعبين، على غرار League of Legends أو Dota 2، التي تلعب في الغالب في الصين، هي الأكثر ربحية على الدوام، حيث جنت 10 مليارات دولار من الإيرادات بين إطلاقها في عام 2015 وشهر سبتمبر من العام الماضي، وفقًا لشركة البيانات Sensor Tower.


ويعكس إطلاق تينسنت الدولي للعبة الأكثر ربحًا تركيز الشركة على التوسع عالميًا لأن السوق المحلية أصبحت تنافسية بشدة وتعاني من الإجراءات الصارمة التنظيمية.


ولم يمنح منظم الألعاب في الصين أي تراخيص ألعاب جديدة للشركة في الصين منذ شهر يونيو الماضي. ولم تشمل الدفعة الأحدث من التراخيص الصادرة والمكونة من تراخيص 60 لعبة تينسنت، وهي أكبر شركة ألعاب في العالم.


وذكرت الشركة في شهر مايو أن إيراداتها المحلية انخفضت بنسبة 1٪ في الربع الأول. بينما ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 4٪.


وصنفت لعبة Honor of Kings، التي تضم أكثر من 95٪ من مستخدميها في الصين، على أنها اللعبة الأكثر ربحًا في العالم في شهر أبريل. وبلغ إنفاق اللاعبين أكثر من 274 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.2٪ عن العام السابق، وفقًا لـ Sensor Tower.


وكانت الشركة قد أطلقت في عام 2016 نسخة معدلة عالمية للعبة Honor of Kings بعنوان Arena of Valor دون تحقيق نجاح كبير. ولكن الشركة تطلق هذه المرة اللعبة نفسها التي يتم لعبها في الصين.

 

 

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