ثريدز مستمر بالسقوط.. وميتا ترد بميزات إضافية

الوكيل الإخباري - يواصل معدل المستخدمين النشطين على منصة "ثريدز" بالتراجع، مما يدفع الشركة الأم، ميتا بلاتفورز، لتطوير ميزات جديدة لجذب المستخدمين.



ووفقاً لتقديرات شركة "Sensor Tower"، انخفض عدد المستخدمين النشطين يومياً على ثريدز للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إلى 13 مليوناً، بانخفاض 70% من الذروة في 7 يوليو (تموز).

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كما انخفض متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على تطبيقات المنصة إلى 4 دقائق فقط، مقارنة بـ 19 دقيقة سابقاً كما ذكر تقرير صحيفة "وال ستريت جورنال".



ووفقاً لتقرير SimilarWeb، انخفض متوسط الوقت الذي يقضيه مستخدمو نظام أندرويد في الولايات المتحدة إلى 5 دقائق من ذروته البالغة 21 دقيقة في يوم الإطلاق.

من ناحية أخرى، يظل عدد مستخدمي تويتر النشطين يومياً ثابتاً عند 200 مليون مستخدم، ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة 30 دقيقة يومياً، وفقاً لتقديرات شركة "Sensor Tower".

وفي هذا الإطار يرى مسؤولو ميتا، الشركة المالكة لتطبيق فيس بوك، أن الانخفاض غير مقلق وأنهم يعملون على إضافة ميزات إضافية، لاسيما أن الشركة تهدف الآن إلى زيادة عدد المستخدمين، وتحسين التجربة قبل محاولة تحقيق الربح من المنصة.

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، عن نفس المشاعر في منشور سابق على ثريدز، مؤكداً أن الشركة تركز حالياً على تحقيق الاستقرار المنصة قبل التركيز على توسيع خدمات ثريدز.

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