"ثريدز" يطلق ميزة جديدة لاكتشاف الترندات لتحسين تجربة المحادثات

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "ميتا" عن طرح تحديثين رئيسيين لتطبيق "ثريدز"، في خطوة تهدف لتعزيز تجربة المستخدم وتحويل المنصة إلى مساحة أكثر تفاعلاً.

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التحديث الأول هو إضافة خاصية الرسائل المباشرة (DMs)، التي طال انتظارها منذ إطلاق التطبيق في 2023. وتتيح الميزة إرسال رسائل فردية بين المستخدمين ضمن شروط أمان محددة، حيث يجب أن يكون الطرفان متابعين لبعضهما على "ثريدز" أو "إنستغرام"، وأن يتجاوز المستخدم عمر 18 عامًا، للحد من الرسائل العشوائية. وذكرت "ميتا" أن ميزات إضافية مثل المحادثات الجماعية وفلاتر للرسائل ستُطرح لاحقًا.



أما التحديث الثاني، فهو ميزة "Threads Highlighter"، التي تسلط الضوء على المنشورات والموضوعات البارزة بطريقة أكثر تنظيمًا وتميّزًا من الوسوم التقليدية. وتُظهر هذه الميزة المحتوى الذي يحقق تفاعلًا لافتًا ويشجع على النقاش.



وأكدت "ميتا" أن أكثر من ثلث مست خدمي "ثريدز" اليوميين يتابعون محتوى مختلفًا تمامًا عما يتابعونه على "إنستغرام"، ما يشير إلى بدء تشكّل هوية مستقلة للتطبيق.

مع هذه الخطوات، يقترب "ثريدز" من التحول إلى شبكة اجتماعية متكاملة، تجمع بين النشر العلني والتواصل الخاص واكتشاف المحتوى في الوقت الحقيقي.