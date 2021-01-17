ثغرة جديدة في واتساب تكشف معلومة مهمة على بحث جوجل

الوكيل الإخباري _ أشارت بعض التقارير إلى ثغرة جديدة تكشف انتهاك "واتساب" لمعلومات مستخدميه حيث انه لا يبدو أن مشكلات واتساب ستنتهي قريبا.



حيث اشار موقع "india to day" الى إن إصدار سطح المكتب من تطبيق "واتساب" كشف عن أرقام الهواتف المحمولة الشخصية للمستخدمين وأصبحت متاحة الآن على محرك بحث جوجل.



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وقد شارك الباحث في مجال الأمن السيبراني "راجيشكر رجاهريا" لقطات الشاشة تظهر فهرسة أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لمستخدمي إصدار سطح المكتب من واتساب ظهرت عبر بحث جوجل.





وأوضح الباحث الأمني أن التسريب يحدث عبر "واتساب ويب" إذا كان شخص ما يستخدم التطبيق على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، حيث سيتم فهرسة أرقام الهاتف المحمول على بحث "جوجل" وهذه أرقام هواتف محمولة لمستخدمي أفراد وليست أرقام أعمال.





وقال راجيشكر: "إن هذا الأمر مقلق جدا لأن الكثير من المحترفين يستخدمون واتساب عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم".



يذكر ان تطبيق التراسل كان قد كشف خلال الأيام الماضية عن مجموعات واتساب على محرك البحث العالمي مما يعني أنه يمكن لأي شخص العثور على المجموعة والانضمام إليها من خلال البحث على جوجل.





المصدر : صدى البلد



