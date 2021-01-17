الأحد 17-01-2021
الوكيل الاخباري

أمانة عمان: مخالفات وإغلاقات لغير الملتزمين بأمر الدفاع 20

مجلس النواب يحيل مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية إلى لجنته المالية

الرئيس المصري يزور الأردن غداً الاثنين

رسمياً ... الثلوج تزور المملكة هذا الاسبوع

التعليم العالي تعلن عن أجندة زمنية للاحتفال بمئوية الدولة الأردنية

نصير لـ الوكيل: 800 مواطن تلقوا لقاح كورونا في مستشفى الأمير حمزة

وزير المالية : البطالة وصلت الى مستويات غير مسبوقة

حياصات لـ الوكيل: 60 شخصا سجلوا على المنصة لتلقي لقاح كورونا اليوم في العقبة

أبو سل: عدد المسجلين لأخذ لقاح كورونا يفوق الـ 260 ألف شخص

الخدمات الطبية الملكية تعلن بدء استقبال المراجعين اليوم

الأحد، 17-01-2021 11:20 ص

ثغرة جديدة في واتساب تكشف معلومة مهمة على بحث جوجل

bb687953-5335-480e-83b1-4829850f3201 (Custom)


الوكيل الإخباري _ أشارت بعض التقارير إلى ثغرة جديدة تكشف انتهاك "واتساب" لمعلومات مستخدميه حيث انه لا يبدو أن مشكلات واتساب ستنتهي قريبا.

حيث اشار موقع "india to day" الى إن إصدار سطح المكتب من تطبيق "واتساب" كشف عن أرقام الهواتف المحمولة الشخصية للمستخدمين وأصبحت متاحة الآن على محرك بحث جوجل.

اضافة اعلان

وقد شارك الباحث في مجال الأمن السيبراني "راجيشكر رجاهريا" لقطات الشاشة تظهر فهرسة أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لمستخدمي إصدار سطح المكتب من واتساب ظهرت عبر بحث جوجل. 


وأوضح الباحث الأمني أن التسريب يحدث عبر "واتساب ويب" إذا كان شخص ما يستخدم التطبيق على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، حيث سيتم فهرسة أرقام الهاتف المحمول على بحث "جوجل" وهذه أرقام هواتف محمولة لمستخدمي أفراد وليست أرقام أعمال.


وقال راجيشكر: "إن هذا الأمر مقلق جدا لأن الكثير من المحترفين يستخدمون واتساب عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم".

يذكر ان تطبيق التراسل كان قد كشف خلال الأيام الماضية  عن مجموعات واتساب على محرك البحث العالمي مما يعني أنه يمكن لأي شخص العثور على المجموعة والانضمام إليها من خلال البحث على جوجل.



المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20181011070633363 (Custom)

خطأ في ويندوز 10 يتسبب بإتلاف القرص الصلب

1580946-1355634731 (Custom)

شركة سيجنال تعلن عن إصلاح العطل الفني

2021_1_11_22_7_0_227 (Custom)

كيفية عمل نسخة احتياطية لرسائلك على تطبيق سيجنال

Facebook (Custom)

هكذا يُمكنك تغيير إعدادات الخصوصية لبعض منشورات فيسبوك

gaming-newbies-stadia-mobileMasterAt3x

مبيعات قياسية لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة سنة 2020

20210115020741741 (Custom)

شركة جوجل تصلح خطأً في إشعارات تطبيق NHS لتتبع كورونا

أخبار متعلقة
12021919588808098556

واتساب سيحذف حسابك إذا لم تقم بهذا الأمر

Delete-WhatsApp-Account

5 أسباب تجعلك تتخلى عن استخدام تطبيق واتسآب

1

واتسآب يقرر وقف حسابات من يرفضون مشاركة بياناتهم الخاصة مع فيسبوك

20181224_1545676334-723117-large

رسالة خطيرة متداولة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

whatsapp-gets-india-permit-to-go-live-with-payments-service

مفاجآت قادمة من واتسآب بمجرد الدخول إلى عام 2021

واتساب3-696x435

قرار من واتسآب يسعد أصحاب هذه الهواتف