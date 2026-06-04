الخميس 2026-06-04 02:54 م

ثغرة في نظام دعم ميتا تتيح السيطرة على حسابات إنستغرام

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 04-06-2026 12:23 م
الوكيل الإخباري-   كشف تقرير تقني حديث عن ثغرة أمنية خطيرة في نظام الدعم المعتمد على الذكاء الاصطناعي لدى شركة ميتا، أتاحت لمهاجمين السيطرة على حسابات على منصة إنستغرام، بما في ذلك حسابات بارزة، من خلال التلاعب بروبوت الدعم الآلي وإقناعه بمنحهم صلاحيات الوصول إلى الحسابات المستهدفة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الحادثة في ظل تنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الرقمية وحسابات المستخدمين، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الثغرات الأمنية المحتملة المرتبطة بهذه الأنظمة.

وبحسب التقرير، تمكن المهاجمون من استغلال آلية عمل روبوت الدعم الآلي للحصول على صلاحيات غير مصرح بها، الأمر الذي سمح لهم بالوصول إلى بعض الحسابات والاستيلاء عليها قبل أن تتم معالجة المشكلة وإغلاق الثغرة.
 
 


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