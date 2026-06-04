ثغرة في نظام دعم ميتا تتيح السيطرة على حسابات إنستغرام

وتأتي هذه الحادثة في ظل تنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الرقمية وحسابات المستخدمين، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الثغرات الأمنية المحتملة المرتبطة بهذه الأنظمة.
وبحسب التقرير، تمكن المهاجمون من استغلال آلية عمل روبوت الدعم الآلي للحصول على صلاحيات غير مصرح بها، الأمر الذي سمح لهم بالوصول إلى بعض الحسابات والاستيلاء عليها قبل أن تتم معالجة المشكلة وإغلاق الثغرة.
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