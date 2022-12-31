ثغرة في نظام IOS 16... هذا ما تفعله بهواتف 'آيفون'

الوكيل الإخباري - نشر مطور صيني أداة تستغل ثغرة في نظام التشغيل آي أو إس (iOS) للسماح للمستخدمين بتغيير الخط على هواتف آيفون الذكية التابعة لهم.

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ولا تتطلب الأداة أي نوع من كسر الحماية (Jailbreak)، ولكنها تتطلب أن يكون الهاتف يعمل بالإصدار 16.1.2 وما قبله من نظام آي أو إس، لأنها تعتمد على الثغرة في نواة النظام التي يجري تتبعها تحت المُعرِّف CVE-2022-46689، وأُصلحت في نظام آي أو إس 16.2.

وإن كان المستخدم قد حدّث هاتف آيفون الخاص به إلى نظام آي أو إس 16.2، وهو ما يُنصح به لأسباب أمنية، فلن يتمكن من تغيير الخط. ثم إن تغيير الخط سيُلغى بعد إعادة تشغيل الجهاز، ولن تتغير التطبيقات التي تستخدم خط سان فرانسيسكو الافتراضي.



وتقدم الأداة عددًا من الخطوط المثبتة سابقًا، مثل: خط (Comic Sans MS) الشهير، وخط (Segoe UI) الذي يُعد الخط الافتراضي لمنتجات مايكروسوفت، وخط (Choco Cooky). ويمكن تثبيت الخطوط المخصصة طالما أنها متوافقة مع نظام آي أو إس.

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