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الثلاثاء، 07-12-2021 02:07 م

ثلاثة طرق مختلفة لإعادة تشغيل كروم بوك

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الوكيل الإخباري - تطورت أجهزة كروم بوك كثيرًا في الآونة الأخيرة، وجعل ذلك الكثير من المستخدمين يتوجهون إليها بفضل سعر الأجهزة المناسب.

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ولازالت الأجهزة تفتقر إلى بعض الميزات الأساسية التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية، وذلك على الرغم من تطور النظام كثيرًا عن الماضي.

إعادة تشغيل الجهاز عبر سطر الأوامر

تستطيع إعادة تشغيل الجهاز مباشرةً عبر أمر واحد تقوم بكتابته في شريط العنوان داخل متصفح كروم.


ويمكنك إعادة تشغيل الجهاز مباشرةً عبر أمر Chrome:Restart، حيث يجب عليك كتابته في شريط العنوان ومن ثم الضغط على موافق.

 

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 
1 - توجه إلى إعدادات النظام عبر كتابة chrome:settings في أي نافذة للمتصفح
2 - بعد ذلك أبحث في القائمة التي تظهر لك حتى تجد اختيار محركات البحث وقم بالضغط على إدارة محركات البحث.
3 - عندما تظهر لك الشاشة التالية قم بإضافة محرك بحث جديد وأطلق عليه آسم Restart ومن ثم استخدم أي كلمة ترغب فيها فالكلمة المفتاحية، وأدخل أمر إعادة التشغيل مكان العنوان ليبدو الأمر كما في الصورة بالأسفل: 

وعندما تدخل كلمة *r* في شريط عنوان المتصفح، فإن حاسوبك يقوم بإعادة تشغيل نفسه تلقائيًا دون تدخل منك.

إضافة زر إعادة التشغيل إلى المتصفح
تستطيع إضافة زر خاص بإعادة التشغيل إلى واجهة المتصفح، ويمكنك جعله زرًا قابلًا للضغط عبر اتباع الخطوات التالية:

 

1 - توجه إلى نافذة متصفح كروم ومن ثم توجه إلى شريط المفضلة.
2 - بعد ذلك قم بإضافة صفحة جديدة إلى شريط المفضلة. 
3 - أجعل اسم الصفحة الجديدة إعادة التشغيل وفي مكان عنوان الصفحة أدخل الأمر التالي: chrome://restart
والآن عندما تضغط على زر صفحة المفضلة الجديدة، فإن حاسوبك يقوم بإعادة تشغيل نفسه مباشرةً وبشكل تلقائي.

 

إعادة تشغيل كروم بوك عبر أزرار لوحة المفاتيح

يوجد اختصار مبني داخل أنظمة كروم بوك يسمح لك بإعادة تشغيل النظام مباشرةً وبكل سهولة.


ويأتي هذا الاختصار مبنيًا في أغلب أجهزة كروم بوك بشكل افتراضي، ولكن إذا لم يعمل معك، فإنك تستطيع مراجعة دليل استخدام حاسوبك حيث تجد فيه جميع الاختصارات التي تحتاجها.

 

ويمكنك الضغط على زر تحديث الصفحة الموجود في أعلى لوحة مفاتيح حاسوبك بالإضافة إلى زر تشغيل الحاسوب معًا.


ويتسبب ذلك في إعادة تشغيل الحاسوب تلقائيًا دون إدخال أي أوامر إضافية أو استخدام أي اختصارات اضافية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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