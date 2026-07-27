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ثورة الذكاء المصغر.. تقنية تكشف الأدوية المزيفة وتحمي المحاصيل

يسشب
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 12:17 م
الوكيل الإخباري-   ابتكر النيجيري أديبايو ألونغ جهازًا محمولًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأدوية المقلّدة، بعدما طوّر نظام RxScanner الذي يفحص حبة الدواء بالأشعة تحت الحمراء ويحدد أصالتها خلال ثوانٍ.اضافة اعلان


وخلال تجربة في جنوب أفريقيا عام 2019، واجه ألونغ مشكلة بطء الاتصال بسبب وجود خادم النظام في الولايات المتحدة، فطوّر نسخة مصغّرة من الذكاء الاصطناعي تعمل مباشرة على الهاتف دون الحاجة إلى الإنترنت، ما جعل التقنية قابلة للاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية.

ويُعرف هذا النوع باسم الذكاء الاصطناعي المصغّر، ويعتمد على نماذج صغيرة منخفضة الطاقة يمكن تشغيلها على الهواتف والأجهزة البسيطة، لتقديم حلول في مجالات متعددة، مثل اكتشاف أمراض النباتات، ورصد الآفات الزراعية، وتحليل تخطيط القلب في المناطق النائية.

ويرى خبراء أن مستقبل الذكاء الاصطناعي قد لا يعتمد فقط على النماذج الضخمة، بل على ملايين النماذج الصغيرة المتخصصة التي تعالج مشكلات محددة بكفاءة وتكلفة أقل، مع استمرار الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية حول العالم.
 
 


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