ثورة تقنية.. تحدث مع روبوت "ميتا" بصوت هؤلاء النجوم الهوليووديين

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة "ميتا" عن استعدادها لتحديث جديد سيجعل الدردشة مع المشاهير أمرًا متاحًا للجميع.

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وكشفت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتس آب عن نجوم هوليوود الذين سيعطون أصواتهم لبرنامج المحادثة الذكي الخاص بها، والذي سيمكن المستخدمين من الاختيار بين خمسة أصوات مشهورة، بما في ذلك بعض الأصوات التي يمكن التعرف عليها على الفور. وتم الإعلان عن الأصوات الجديدة في حدث Meta's Connect، حيث قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة تحديثات حول تجارب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



يمكن من خلال روبوت المحادثة AI الدردشة بصوت الممثل والمصارع الأمريكي جون سينا، والممثلة البريطانية جودي دينش، والممثلة والمغنية كريستين بيل، والممثل والكاتب الأمريكي كيغان-مايكل كي، والممثلة الأمريكية أوكوافينا.



وقالت ميتا: "على مدار العام الماضي، قدمنا تجارب الذكاء الاصطناعي التي تساعد على إنجاز الأمور والتعلم والإبداع والتواصل مع الأشياء والأشخاص المهمين بالنسبة لك. ومنذ ذلك الحين، واصلنا البناء مع وضع السلامة والمسؤولية في المقدمة".



يتوفر روبوت المحادثة AI الخاص بشركة ميتا في ماسنجر وفيسبوك وإنستغرام وواتس آب، ويستطيع المستخدمون أيضًا تجربته مع نظارات Ray-Ban Meta. ومع طرح هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين خيارات صوتية مختلفة لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بهم.



وبحسب شركة ميتا، فإن Meta AI في طريقه لأن يصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في العالم بحلول نهاية العام.