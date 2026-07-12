ثورة في الجراحة.. روبوتات تستأصل المرارة بأوامر الأطباء

12:01 م

الوكيل الإخباري- نجح باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية في استخدام روبوتات شبيهة بالبشر لإجراء عمليتي استئصال للمرارة بالمنظار، تحت تحكم مباشر من جراحين متخصصين. اضافة اعلان





ونفذت الروبوتات مهام جراحية مثل تحريك الأنسجة وقصها وإزالة المرارة، دون عمل مستقل، إذ كانت تستجيب لأوامر الأطباء عن بُعد.



واعتمد الفريق على روبوتات تجارية من طراز "Unitree G1" بعد تعديلها لتناسب أدوات جراحة المنظار، بهدف خفض التكلفة وتسريع تطوير التقنية.



ويرى الباحثون أن هذه الروبوتات قد تساعد مستقبلًا في المناطق النائية ومواقع الكوارث التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية، لكن استخدامها الواسع ما زال يحتاج إلى تحسين سرعة الاستجابة وتقليل التأخير أثناء العمليات.





