الخميس 2026-03-19 07:22 م

جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد

ارشيفية
 
الخميس، 19-03-2026 10:39 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة مع أشخاص لم يتم حفظ أرقام هواتفهم ضمن قائمة جهات الاتصال، في خطوة توسّع نطاق الجمهور المحتمل لهذه التحديثات.اضافة اعلان


وتأتي هذه الميزة في تحوّل مهم لخصوصية التفاعل داخل التطبيق المملوك لشركة ميتا، ما يثير تساؤلات حول كيفية التحكم في من يمكنه رؤية تحديثات الحالة، وإمكانية الحفاظ على الخصوصية الشخصية للمستخدمين.

وأشار خبراء تقنيون إلى أن هذه الميزة قد تعزز من الوصول للمحتوى الذي يشاركه المستخدمون، لكنها في الوقت نفسه تتطلب وعيًا أكبر بالخيارات المتاحة للتحكم في الخصوصية لتجنب مشاركة المعلومات مع جهات غير مرغوبة.
 
 


gnews

الأكثر مشاهدة