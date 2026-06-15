جديد "تيك توك".. "ألعاب مصغرة" لزيادة التفاعل

وبحسب تقرير نشره موقع Business Insider، تشمل الألعاب الجديدة فئات متنوعة مثل المحاكاة والألغاز والتحديات السريعة، ويمكن للمستخدمين تشغيلها مباشرة داخل التطبيق دون الحاجة إلى مغادرته أو تحميل تطبيقات إضافية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الألعاب، التي تطورها شركات خارجية، تتضمن إعلانات تظهر بين مراحل اللعب أو تمنح المستخدمين مزايا إضافية عند مشاهدتها، فيما يتقاسم المطورون وتيك توك عائدات هذه الإعلانات. كما تتيح المنصة أدوات إعلانية متخصصة للترويج للألعاب.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار المنافسة المتزايدة بين المنصات الرقمية على جذب انتباه المستخدمين وإبقائهم داخل التطبيق لأطول فترة ممكنة، خاصة مع اتجاه العديد من الشركات إلى دمج الألعاب ضمن خدماتها.
كما تمنح الألعاب المصغّرة تيك توك فرصة للاستفادة من النمو المتواصل في سوق إعلانات ألعاب الهواتف الذكية، الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 8.28 مليارات دولار في الولايات المتحدة خلال عام 2026.
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