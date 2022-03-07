جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على ترجمة صرخات الأطفال

الوكيل الاخباري- طورت شركة Zoundream الناشئة، جهازا يعمل بالذكاء الاصطناعي قادرا على ترجمة صرخات الأطفال إلى معانٍ مفهومة.



وبحسب الشركة التي تتخذ من مدينة برشلونة الإسبانية مقرا لها، فإن هذا الجهاز هو نسخة محسّنة من جهاز قدمته قبل بضع سنوات.

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ووفقا للشركة، لم يتم تطوير الجهاز بهدف استبدال الحدس الأبوي، لكنه يعمل كمساعدة إضافية لتحسين قدرات الوالدين الخاصة، ومنحهم الثقة وجذب المزيد من الانتباه لكيفية بكاء الطفل وما يحتاجون إليه.

وأنشأت شركة Zoundream برنامجا للتعلم الآلي، حللت من خلاله آلاف الساعات من صرخات الأطفال من حول العالم، ثم صنفت تلك الصرخات والأصوات إلى أربع فئات: الألم وألم الغازات والجوع والرغبة في العناق.



في البداية، استعان المطورون بآباء وأمهات سجلوا صرخات أبنائهم، وفي وقت لاحق، طوروا جهازا خاصا، يقوم بتصفية جميع الأصوات المختلفة عن صرخات طفل للمحافظة على الخصوصية، وأيضا لتجنب قضاء ساعات في تفريغ وتصفية التسجيلات يدويا.



وأكدت شركة Zoundream، أن الآباء الذين استخدم الجهاز أبدوا سعادتهم بهذه التكنولوجيا، حيث استخدموها للاحتياجات المختلفة، وأتاحت لهم معرفة ما يريده الطفل في جميع الأوقات.



وقال روبرتو إيانون، الرئيس التنفيذي لشركة Zoundream: ”لم يتم تصنيع أجهزتنا على الإطلاق لتحل محل دور الوالدين في فهم أطفالهم، إنها في الواقع طريقة لمنحهم الثقة، ولجذب المزيد من الانتباه لكيفية بكاء الأطفال وما يحتاجون إليه“.

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