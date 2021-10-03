جوجل تتراجع عن تقديم الخدمات المصرفية

الوكيل الإخباري - تقدم شركة جوجل خدمات الدفع عبر خدمة Google Pay منذ فترة طويلة. إلا أن العملاقة الأمريكية كانت تطمح لتقديم تحكم كامل في الخدمات المصرفية من خلال خدمة تعرف باسم Plex والتي كانت مدمجة في Google Pay.

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ولكن يبدو أن جوجل قد ألغت خططها بشأن خدمة Plex. وكانت تلك الخدمة ستقدم خدمات مصرفية مثل إنشاء حسابات جارية أو حسابات توفير بالتعاون مع مجموعة من البنوك حول العالم. وطبقًا لوول ستريت جورنال فإن الشركة قد ألغت المشروع بشكل كامل.



وذلك حيث إن المشروع قد عانى من عدد كبير من التأجيلات ضمن المواعيد الداخلية لمراحله. إلى جانب أن مدير المشروع قد غادر شركة جوجل.

ولم تكن جوجل تخطط للمنافسة بشكل مباشر مع البنوك ومزودي الخدمات المالية عمومًا. لكنها بدلًا من ذلك كانت تريد أن تقدم عروض مميزة بالتعاون مع عدد من البنوك خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذلك كان يشمل توفير حسابات بنكية بدون مصروفات شهرية وبدون حد أدنى لفتح الحساب وهي خدمات توفرها مصارف عديدة حول العالم بالفعل. وقد أعلنت جوجل أثناء عملها على هذا المشروع أنها ستبدأ بالتعاون مع كلًا من Citi و SEFCU.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

