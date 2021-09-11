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السبت، 11-09-2021 04:19 م

جوجل تتيح رسميا خاصية الوضع المظلم في المتصفحات

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الوكيل الإخباري - أضافت شركة جوجل الوضع الداكن رسميًا لمحرك بحثها عبر أجهزة الحواسيب، مما يسمح لأولئك الذين يفضلون تجنب صفحات الويب الساطعة بإكمال عمليات البحث أثناء الاستمتاع باللون الرمادي.

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وكانت الشركة قد أطلقت في شهر مايو من العام الماضي الوضع الداكن لتطبيقات البحث عبر أندرويد و iOS.

ووفقًا لصفحة الدعم، يمكنك إجراء التغيير من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم إعدادات البحث ومن ثم المظهر.

 

ويمكنك هناك اختيار الوضع الداكن أو الساطع أو الإعداد الافتراضي للجهاز، الذي يتبع تلقائيًا وضع جهاز الحاسب.


وإذا كنت لا ترى خيار المظهر، فقد تضطر إلى الانتظار قليلاً إذ تقول الشركة إن الإعداد يتم طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما تفعل مع العديد من تحديثاتها.


وكانت الشركة تجرب الوضع الداكن لمحرك البحث منذ فترة من الوقت. وأفادت التقارير بأنها كانت تختبر هذا الوضع في شهر فبراير.


وأبلغ موقع 9to5Google أيضًا عن رؤية بعض المستخدمين لرمز تبديل سريع آخر للشمس وأن عددًا قليلاً من الأشخاص لديهم خيار تمكين التغيير عبر إصدار الأجهزة المحمولة. ولم يتم ذكر أي من التغييرين في إعلان الشركة.

 

وكان من الممكن سابقًا جعل محرك البحث يعمل في الوضع الداكن باستخدام المكونات الإضافية للمتصفح أو استخدام السمات عبر محركات البحث البديلة مثل DuckDuckGo.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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