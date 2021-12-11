جوجل تجلب ألعاب أندرويد إلى ويندوز في عام 2022

الوكيل الإخباري - تخطط شركة جوجل لجلب ألعاب أندرويد إلى أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز في العام المقبل. ويكون تطبيق Google Play Games متاحًا في عام 2022، الذي تم إنشاؤه بواسطة عملاقة البحث للسماح بتشغيل الألعاب من Google Play عبر أجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية العاملة بنظام ويندوز والأجهزة اللوحية.





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وقال جريج هارتريل، مدير منتجات جوجل للألعاب عبر أندرويد و Google Play، في بيان: بدءًا من عام 2022، يتمكن اللاعبون من تجربة ألعاب Google Play المفضلة لديهم عبر المزيد من الأجهزة. ويمكن التبديل بسلاسة بين الهاتف والجهاز اللوحي وجهاز كروم بوك وقريبًا أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز.





وأضاف: يجلب هذا المنتج المصمم من الشركة أفضل ألعاب Google Play إلى المزيد من أجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية. ويسعدنا توسيع منصتنا للاعبين للاستمتاع بألعاب أندرويد المفضلة لديهم بشكل أكبر.



وأنشأت جوجل هذا التطبيق من تلقاء نفسها. ويعني ذلك أنها لم تشارك مع مايكروسوفت أو BlueStacks أو غيرها. ويسمح التطبيق القادم أيضًا للاعبين باستئناف الألعاب عبر الحاسب المكتبي بعد تشغيلها عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي أو كروم بوك.

وفي الوقت الحالي، تشوق جوجل للتطبيق مع نافذة إصدار موعودة في وقت ما من العام المقبل. ولم تتضح بعد التقنية التي تستخدمها الشركة لمحاكاة تطبيقات أندرويد عبر ويندوز. ولكن يتم تشغيل الألعاب محليًا بدلاً من البث من السحابة.





ويوضح هارتريل: هذا تطبيق أصلي لنظام التشغيل ويندوز توزعه جوجل. ويدعم نظام التشغيل ويندوز 10 والإصدارات الأحدث. ولن يشمل ذلك بث الألعاب. ولن يعتمد التطبيق على أي تكامل خاص مع ويندوز 11.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



