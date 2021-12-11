السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 02:33 م

جوجل تجلب ألعاب أندرويد إلى ويندوز في عام 2022

938


الوكيل الإخباري - تخطط شركة جوجل لجلب ألعاب أندرويد إلى أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز في العام المقبل. ويكون تطبيق Google Play Games متاحًا في عام 2022، الذي تم إنشاؤه بواسطة عملاقة البحث للسماح بتشغيل الألعاب من Google Play عبر أجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية العاملة بنظام ويندوز والأجهزة اللوحية.

اضافة اعلان

وقال جريج هارتريل، مدير منتجات جوجل للألعاب عبر أندرويد و Google Play، في بيان: بدءًا من عام 2022، يتمكن اللاعبون من تجربة ألعاب Google Play المفضلة لديهم عبر المزيد من الأجهزة. ويمكن التبديل بسلاسة بين الهاتف والجهاز اللوحي وجهاز كروم بوك وقريبًا أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز.

وأضاف: يجلب هذا المنتج المصمم من الشركة أفضل ألعاب Google Play إلى المزيد من أجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية. ويسعدنا توسيع منصتنا للاعبين للاستمتاع بألعاب أندرويد المفضلة لديهم بشكل أكبر.

وأنشأت جوجل هذا التطبيق من تلقاء نفسها. ويعني ذلك أنها لم تشارك مع مايكروسوفت أو BlueStacks أو غيرها. ويسمح التطبيق القادم أيضًا للاعبين باستئناف الألعاب عبر الحاسب المكتبي بعد تشغيلها عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي أو كروم بوك.

 

وفي الوقت الحالي، تشوق جوجل للتطبيق مع نافذة إصدار موعودة في وقت ما من العام المقبل. ولم تتضح بعد التقنية التي تستخدمها الشركة لمحاكاة تطبيقات أندرويد عبر ويندوز. ولكن يتم تشغيل الألعاب محليًا بدلاً من البث من السحابة.

ويوضح هارتريل: هذا تطبيق أصلي لنظام التشغيل ويندوز توزعه جوجل. ويدعم نظام التشغيل ويندوز 10 والإصدارات الأحدث. ولن يشمل ذلك بث الألعاب. ولن يعتمد التطبيق على أي تكامل خاص مع ويندوز 11.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1639154287_56_تطبيق-أمان-العائلة-Life360-يبيع-بيانات-مستخدميه-وشركته-تحقق-الملايين

Life360 تحقق الملايين من بيع بيانات الموقع

6065d2796183e10019819b65

Coinbase تتيح كسب الفائدة على العملات المشفرة

yyyyyyyy1

تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى أمريكا يقترب

f3095d30-5947-11ec-9dfb-8cf90b16fde2

جوجل لن ترفع رواتب الموظفين لمواكبة التضخم

51892-original

نتفليكس تطلق موقعا مخصصا لأخبار محتواها

طريقة_إنشاء_بريد_إلكتروني

أفضل طرق إخفاء البريد الإلكتروني من المعلنين