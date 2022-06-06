جوجل تجلب ميزات جديدة إلى لوحة المفاتيح Gboard

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن العديد من الميزات الجديدة التي تتوفر عبر هواتف أندرويد، بما في ذلك تحديثات ملصقات لوحة مفاتيح Gboard ونقاط Google Play وتطبيقات إمكانية الوصول.

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والجدير بالذكر أن الشركة تقدم ملصقات نصية مخصصة لجميع أجهزة أندرويد، بعد إطلاقها لأول مرة عبر هواتف بيكسل في شهر مارس.



وعند الكتابة، تتمكن الآن من تحويل النص إلى ملصق مخصص. وتقول الشركة إن المستخدمين يكونون قادرين على كتابة ما يريدون قوله ثم اختيار تصميم لمشاركة رسالتهم.



وتتوفر الملصقات النصية المخصصة الجديدة قريبًا للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين يكتبون باللغة الإنجليزية.



كما تطرح الشركة أيضًا أكثر من 1600 مجموعة جديدة ذات طابع صيفي من Emoji Kitchen لمساعدة المستخدمين في التعبير عن أنفسهم من خلال إنشاء رموز تعبيرية هجينة جديدة.



ويمكنك استخدام الميزة عن طريق كتابة رمز تعبيري أو اثنين في رسالة، ومن ثم معرفة نوع المزج الذي يمكنك ترجمته إلى ملصقات. والنتيجة هي مجموعة من الرموز التعبيرية الممتعة وغير تقليدية.



وتعمل جوجل أيضًا على تحسين الحد من ضوضاء الخلفية في تطبيق Sound Amplifier، المصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.



ويستخدم التطبيق هاتفك لتضخيم الأصوات المهمة من حولك وتصفيتها. ويجلب التطبيق مع التحديث الجديد صوتًا أسرع وأكثر دقة، إلى جانب واجهة مستخدم مُجدَّدة تقول الشركة إنها أسهل في الاستخدام.



وهناك أيضًا تحديثات جديدة لتطبيق Lookout، المصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو العمى. ويستخدم التطبيق كاميرا هاتفك لتوفير معلومات حول العالم من حولك.



ويحصل Lookout على وضع الصور الجديد الذي يستخدم أحدث نماذج التعلم الآلي من جوجل لتمكين المستخدمين من سماع وصف للصورة.

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