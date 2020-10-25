جوجل تحذف 3 تطبيقات للأطفال

الوكيل الإخباري _ بعد اكتشافها أن هناك بعض التطبيقات التي تحتوي على عدد من الروابط الضارة، والتي تقوم باختراق الأطفال، وتعمل على جمع بياناتهم الشخصية عملت شركة جوجل على حذف 3 تطبيقات للأطفال ، ولان ذلك يتناقى مع قيم متجر التطبيقات جوجل بلاي .





وبعد تحذير الهيئة لشركة جوجل من المخاطر التى تتضمنها تلك التطبيقات،

قامت بحذفهم فورا ، وهذه التطبيقات هي : Princess Salon و Number Coloring و Cats & Cosplay.

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واشار المتحدث باسم شركة جوجل، إن الشركة تقوم فورا بحذف أى تطبيق يقوم بانتهاك السياسة الخاصة بها ، ومن تقوم الشركة بالقيام بأخذ إجراء .



المصدر : صدى البلد

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