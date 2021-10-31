الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

لجنة التعليم النيابية تبحث قضية تجسير طلبة وانتسابهم لنقابة الصيادلة

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

وزير الزراعة: فساد كبير في الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية

وفاة احد المصابين في مشاجرة اربد متاثرا بجراحه

الأردنيون يترقبون التسعيرة الجديدة للمحروقات مساء اليوم

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

الأحد، 31-10-2021 01:04 م

جوجل تحسن أندرويد للشاشات الكبيرة عبر Android 12L

جوجل-تطلق-أندرويد-12L-ميزات-وتغييرات-جديدة


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن إصدار جديد من أندرويد مصمم للشاشات الأكبر حجمًا مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي يسمى Android 12L، والذي يهدف إلى الاعتماد على تجربة أندرويد 12 فيما يتعلق بالأجهزة ذات الشاشات الأكبر.

اضافة اعلان

ويستهدف Android 12L بشكل أساسي الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. لكن مستخدمي أجهزة كروم بوك يستفيدون منه أيضًا.

وكانت الشركة أعلنت في مؤتمر Android Dev لهذا العام عن تحديث قادم للأجهزة ذات الشاشات الأكبر، التي تشمل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Chrome OS.

وكافحت الشركة تاريخيًا لنقل تجربة أندرويد إلى الشاشة الكبيرة منذ إصداره. وتراجعت لاحقًا عن التغييرات التي أجرتها مع إصدار Honeycomb.

 

وأصدرت الشركة منذ ذلك الحين أجهزة لوحية تعمل بنظام أندرويد مثل Nexus 10 و Pixel C. ولكن تعرضت تجربة هذه الأجهزة لانتقادات لكونها واجهة هاتف متضخمة.


ولا تزال هذه المشكلة موجودة بالنسبة للأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد غير المعدل مثل Nokia T20 الذي تم إصداره مؤخرًا.


ويعمل Android 12L على إصلاح كل ذلك من خلال جلب العديد من الميزات للاستفادة من الشاشة الأكبر. وبدلاً من مركز إشعارات كبير يهدر المساحة، تضيف الشركة مركز إشعارات جديدًا مزدوج اللوحة عبر الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

 

ويتيح ذلك للمستخدمين رؤية الإشعارات والتفاعل معها بالإضافة إلى الإعدادات السريعة في لمحة واحدة. ويوجد شريط مهام جديد، يذكرنا بالرف الذي تجده عبر أجهزة الحاسب المحمولة التقليدية، بالإضافة إلى نظام تشغيل آيباد الذي يسمح بالتبديل السريع بين التطبيقات.

وتشهد الشاشة المنقسمة تحسنًا، حيث تخطط جوجل أيضًا لإضافة وظائف السحب والإفلات المتقدمة.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
617a30ef4236044dc04901e4

جوجل تتيح الآن للمستخدمين طلب إزالة صور القاصرين من البحث

تيليغرام يبدأ في عرض الإعلانات في التطبيق .. هذه هي الطريقة التي تعمل بها

تيليغرام يبدأ في عرض الإعلانات في التطبيق

استرجاع-حساب-تويتر-موقوف

تويتر تحاول تفادي الاختراق الذي حصل سابقًا

847BFE94-69A1-454E-8380-30E1C7ADC778.

وصول رقاقات إنتل Alder Lake من الجيل الثاني عشر

67b8201b-cisco-brand-logo-white-gradient-background-770x533-1-2

سيسكو تدخل مجال اجتماعات الواقع المعزز

شركة-أدوبي-800x549

Project Morpheus من أدوبي تستخدم الذكاء الاصطناعي

أخبار متعلقة
image

واتساب تحظر ملايين الهواتف الأسبوع المقبل

177623

كلوب هاوس توفر طريقة للترويج لعملك

الاعلان-رسميا-عن-موعد-اطلاق-PUBG-New-State-الجديدة-مع

PUBG...New State قادمة الى الهواتف في 11 نوفمبر

تحديثات-جديدة-من-تويتر-على-منظومة-الرسائل-الخاصة-4

تويتر تتيح للجميع إنشاء Spaces

لعبة-فورتنايت-1

خطوات تثبيت فورتنايت في أندرويد

8166bccb7b

خطوات حظر ردود أفعال تطبيق iMessage في أندرويد