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الإثنين، 02-08-2021 12:53 م

جوجل تحول متصفحها إلى مفتاح أمان

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الوكيل الإخباري - عند إدخال بياناتك عبر جهاز حاسب محمول، تحصل على تنبيه “هل تحاول تسجيل الدخول؟” الذي يفتح صفحة بوضع ملء الشاشة مع “نعم” و “لا، لست أنا” في الجزء السفلي.

وتظهر عبارة يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز قريب. ويعتبر الجزء المهم من هذه الرسالة هو جهاز قريب، وبالتالي تمييزه عن إشعار الشركة البسيط.

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وبعد التأكيد، يتم نقلك إلى صفحة الاتصال بجهازك مع تدوير الرسوم المتحركة، التي تشبه عملية مفتاح أمان الهاتف.


وإذا فتحت قائمة الأخيرة المهام المتعددة، فإنك تلاحظ كيف أن هذه الشاشة من المتصفح، وليست من خدمات جوجل بلاي، ومع ذلك، لا يزال نظام تحديد المواقع العالمي GPS مسؤولاً عن إظهار واجهة مستخدم نعم/لا السابقة.


وتظهر هذه الميزة في الإصدار التجريبي من النسخة 93 من متصفح الشركة لنظام أندرويد والنسخة 92 لنظام macOS، ولم يتم نشرها بعد على نطاق واسع.


وتستخدم الشركة caBLE (تقنية البلوتوث المنخفضة الطاقة بمساعدة السحابة) كما هو مذكور في المتصفح، وتتضمن المتطلبات تسجيل الدخول إلى نفس الحساب وتمكين مزامنة Chrome.


يذكر أن المصادقة الثنائية تضيف طبقة أخرى من الأمان تتجاوز مجرد إدخال كلمة المرور. ويمكن أن تحمي حسابك في حالة وصول شخص آخر إلى كلمة مرورك عن طريق طلب خطوة إضافية للتحقق من الشخص الذي يحاول تسجيل الدخول.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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