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الإثنين، 02-08-2021 03:54 م

جوجل تختبر اشتراك YouTube Premium Lite

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الوكيل الإخباري - تتضمن خطة Premium Lite إمكانية المشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق يوتيوب الرئيسي على الويب و iOS وأندرويد وأجهزة التلفزيون الذكية ومنصات الألعاب وكذلك تطبيق يوتيوب كيدز YouTube Kids.

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ومع ذلك، لا تتضمن الخطة أي مزايا من يوتيوب ميوزك YouTube Music مثل الاستماع دون إعلانات. كما لا تتضمن ميزات Premium الأخرى. مثل التشغيل في الخلفية (عندما تريد التبديل إلى تطبيق آخر مع الاستمرار في الاستماع إلى الصوت من فيديو يوتيوب)، أو التنزيلات في وضع عدم الاتصال.


وعند الحديث عن الأشخاص الذين لا يرغبون في رؤية كمية إعلانات يوتيوب الكبيرة وغير مهتمين جدًا بميزات Premium الأخرى مثل التنزيلات بلا اتصال بالإنترنت. فإن Premium Lite يبدو وكأنه اقتراح مفيد.


ولكن بسعره الحالي، فإنه يكلف نحو 60 في المئة من سعر الاشتراك المميز العادي، بينما يقدم نحو ربع فوائده فقط.

 

وتقول المنصة المملوكة لشركة جوجل إن الاشتراك الحالي في مرحلة تجريبية.

 

وإنها تفكر في طرح المزيد من الخطط بناءً على تعليقات الجمهور.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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