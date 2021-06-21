جوجل تخطط لمنافسة خدمات الإنتاجية الشهيرة - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن إتاحة الوصول إلى مجموعة أدوات خدمة Workspace الخاصة بالإنتاجية مجانًا للجميع.

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وستكون هذه الأدوات الجديدة المستندة إلى الويب متوفرة بشكل مجاني لكل شخص لديه حساب جوجل.

وتعتبر هذه الخطوة مدفوعة بوضوح برغبة جوجل في منافسة تطبيقات مثل: Slack و Zoom و Microsoft Teams في سوق أدوات التعاون عن بُعد المجانية.

وهذا يعني أنه يمكنك الآن الحصول على حق الوصول إلى خدمة بريد جيميل المعاد تصميمه بالكامل.



وتقوم جوجل بجلب بعض الميزات الإضافية إلى بريد جيميل والتي تهدف إلى تسهيل المشاركة والتعاون مع الآخرين.

وهي خطوة كبيرة لشركة جوجل لمنافسة خدمات الإنتاجية الشائعة التي وجدت استخدام كثيف اثناء انتشار الجائحة.



وعندما تقوم تفضيلات الدردشة في بريد جيميل، يجب أن تلاحظ علامة تبويب (الغرف) Rooms الجديدة في أسفل الجهة اليسرى.

والتي تكون منفصلة عن علامة التبويب الدردشة، حيث كانت الغرف في السابق متاحة فقط لعملاء Workspace الذين يدفعون رسومًا.



وفي الوقت الحالي، تبدو هذه الغرف بشكل أساسي كمحادثات جماعية قائمة بذاتها، لكن جوجل تقول إنها تخطط لطرح تحديثات جديدة خلال الصيف.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

